UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đề nghị hỗ trợ trong việc đánh giá vùng trời, phương thức bay phục vụ lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay quốc tế Ninh Bình.

Theo đó, UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng tổ chức khảo sát, lập Đề án Nghiên cứu khả năng hình thành sân bay quốc tế Ninh Bình.

Thông qua đề án, UBND tỉnh có cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng quyết định bổ sung sân bay quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của đề án, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan trung ương phối hợp, hỗ trợ đánh giá vùng trời, phương thức bay.

Theo kế hoạch, sân bay được đề xuất xây dựng tại khu vực phường Liêm Tuyền, tổng diện tích quy hoạch khoảng 720ha.

Vị trí này cách sân bay Nội Bài khoảng 80km, sân bay Cát Bi khoảng 85km, sân bay Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63km, sân bay Thọ Xuân khoảng 85km; gần các ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam như Phủ Lý (5km), Ninh Bình (43km), Nam Định (17km).

Sân bay quốc tế Ninh Bình được đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, với 2 đường cất hạ cánh song song phụ thuộc.

Công suất thiết kế ban đầu đạt khoảng 10 triệu hành khách/năm, có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã có văn bản đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại tỉnh Ninh Bình, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách trung ương.

Trong báo cáo gửi Chính phủ đầu tháng 7, Bộ Xây dựng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ và đề xuất cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không tại Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng.

Giữa tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất này. Trường hợp thấy cần thiết, địa phương có thể lập đề án quy hoạch, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp và trình Thủ tướng xem xét khi đủ điều kiện.