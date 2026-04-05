Trả lời vấn đề này, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, việc áp dụng quy định hạn chế giao thông trước hết phải căn cứ vào phân loại phương tiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ các loại phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời giao cơ quan quản lý chuyên ngành hướng dẫn chi tiết việc phân loại.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư 53/2024, trong đó quy định cụ thể đặc điểm nhận diện và phân loại các dòng xe như ô tô chở người đến 8 chỗ, xe tải thông dụng, xe pickup cabin đơn, pickup cabin kép và xe tải VAN.

Theo cơ quan chức năng, việc xác định xe có thuộc diện bị hạn chế hay không sẽ phụ thuộc vào loại phương tiện được đăng ký và phân loại theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý quy tắc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thứ tự ưu tiên khi tuân thủ là: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác.

Vì vậy, khi gặp biển cấm ô tô tải (P.106a) hoặc biển cấm theo khung giờ đối với xe tải, các loại xe này vẫn thuộc diện phải chấp hành.