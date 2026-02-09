Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 9/2, tại khu vực đường ven bờ sông (phía trước Trung tâm đăng kiểm 29-10D, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô. Ảnh: T.H.

Thời điểm trên, ô tô bán tải mang biển số 29H-124.XX (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông thì bất ngờ lấn sang chiều đường ngược lại, va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 29A-882.XX. Cú va chạm khiến ô tô tải tiếp tục đâm vào ô tô con mang biển số 35A-329.XX đang dừng ở ven đường.

Tại hiện trường, ô tô bán tải bị biến dạng phần đầu, bánh trước rơi xuống mặt đường. Hai phương tiện còn lại bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Phần đầu ô tô bán tải bị biến dạng. Ảnh: T.H.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.