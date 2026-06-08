Sáng nay (8/6), Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) phong tỏa, xử lý hiện trường vụ lật xe ben tại nút giao Trạm 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HT

Khoảng 6h cùng ngày, xe ben BKS 51D-932.92 chở đầy nhựa đường lưu thông trên đường Đỗ Mười, theo hướng từ Đại học Nông Lâm TPHCM đi Suối Tiên.

Khi ôm cua rẽ phải để lên cầu vượt Trạm 2, phương tiện bất ngờ mất lái, đâm gãy nhiều mét hộ lan thép rồi lao khỏi lòng cầu.

Rơi từ độ cao khoảng 2m, xe ben lật nhào dưới chân cầu, hư hỏng nặng. Toàn bộ nhựa đường trên xe đổ tràn ra ngoài. May mắn, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Xe tải lật ngang bên dưới cầu vượt, nhựa đường đổ tràn ra ngoài. Ảnh: HT

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực điều tiết giao thông qua khu vực.

Theo người dân địa phương, khúc cua lên xuống cầu vượt Trạm 2 từ lâu đã là "tọa độ đen" ám ảnh, nơi thường xuyên xảy ra các vụ lật xe container, xe tải nặng do tài xế chủ quan, không làm chủ tốc độ khi vào cua.