Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra lúc 8h ngày 17/7. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS 50E-516.xx do một nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ khu du lịch Suối Tiên đi An Sương. Khi di chuyển đến nút giao Linh Xuân, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải để vào đường Hoàng Cầm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Trong lúc xe đầu kéo ôm cua đã xảy ra va chạm mạnh với xe máy BKS 98G1-016.xx do chị T.N.U. (23 tuổi, quê Đồng Nai) cầm lái đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến cô gái ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân nhanh chóng phong tỏa, điều tiết giao thông qua khu vực nút giao để tránh ùn tắc.

Đến hơn 10h cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số đã được bàn giao, chuyển về nhà xác để phục vụ công tác pháp y.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.