Đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình từ cung ứng đơn lẻ sang chiến lược xuất khẩu dài hạn, bài bản của hãng xe Việt.

Cú bắt tay chiến lược tại "thủ phủ" ô tô khu vực

Thái Lan từ lâu đã được biết đến là quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh mẽ, đi kèm với đó là những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, uy tín thương hiệu và hiệu quả vận hành. Việc một thương hiệu ô tô Việt như Kim Long Motor hiện diện tại đây thông qua hệ thống phân phối bản địa là minh chứng cho chất lượng sản phẩm đã đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

Kim Long Motor ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Kijsetthi Mobility về việc phân phối các dòng sản phẩm xe bus thương hiệu Kim Long tại thị trường Thái Lan.

Theo thỏa thuận, Kijsetthi Mobility sẽ trở thành nhà phân phối ủy quyền các dòng xe thương hiệu Kim Long Motor tại Thái Lan. Đối tác này sẽ chịu trách nhiệm triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên toàn thị trường. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ di chuyển, Kijsetthi Mobility được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để đưa các dòng xe bus Việt tiếp cận sâu rộng khách hàng địa phương.

Danh mục sản phẩm được phân phối trong giai đoạn này bao gồm cả xe bus sử dụng động cơ đốt trong (đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5) và các dòng xe thuần điện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ tại xứ sở chùa Vàng.

Lợi thế từ tỷ lệ nội địa hóa 80% và ưu đãi thuế quan

Một trong những yếu tố then chốt giúp xe bus Kim Long Motor tự tin cạnh tranh sòng phẳng tại thị trường Thái Lan là lợi thế về giá thành và nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế trên nền tảng số hóa và dây chuyền tự động hóa đồng bộ. Nhờ chiến lược tự chủ sản xuất từ linh kiện cơ khí đến các cấu phần cốt lõi như khung gầm, động cơ và hệ thống pin, Kim Long Motor đã đạt tỷ lệ nội địa hóa xe bus ấn tượng trên 80%.

Con số này không chỉ khẳng định trí tuệ Việt mà còn giúp sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA). Khi nhập khẩu vào Thái Lan, các dòng xe này được áp dụng thuế suất ưu đãi (Form D), tạo ra năng lực cạnh tranh vượt trội về chi phí đầu tư cho các doanh nghiệp vận tải bản địa.

Khát vọng khẳng định "trí tuệ Việt" trên bản đồ quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Công Hải - Đồng Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất, R&D và phát triển Kim Long Motor nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Kijsetthi Mobility là bước đi chiến lược trong việc mở rộng thị trường toàn cầu của Kim Long Motor. Chúng tôi tin tưởng rằng, kinh nghiệm, uy tín và sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương của đối tác sẽ giúp Kim Long Motor mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng tại Thái Lan."

Ông Hồ Công Hải - Đồng Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất, R&D và phát triển Kim Long Motor phát biểu tại sự kiện

Ông Hải cũng cam kết doanh nghiệp sẽ không ngừng nghiên cứu, tối ưu hóa danh mục sản phẩm để phù hợp với điều kiện vận hành, khí hậu đặc thù của từng vùng lãnh thổ.

"Chúng tôi kỳ vọng sự khởi đầu tại Thái Lan sẽ là bản lề quan trọng để Kim Long Motor khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt trên bản đồ công nghiệp ô tô khu vực và quốc tế", ông nói thêm.

Về phía đối tác Thái Lan, bà Chalakorn Setthabunnatat - Tổng Giám đốc Kijsetthi Mobility bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của đối tác Việt Nam: "Chúng tôi rất vinh dự khi trở thành đối tác phân phối ủy quyền của Kim Long Motor. Các dòng xe này không chỉ đáp ứng hiệu quả yêu cầu vận hành mà còn mang lại giá trị kinh tế rõ rệt. Với đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết triển khai hệ thống phân phối và hậu mãi đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác bền vững."

Bà Chalakorn Setthabunnatat - Tổng Giám đốc Kijsetthi Mobility phát biểu tại sự kiện

Trong bối cảnh Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại ASEAN, việc Kim Long Motor xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần thắt chặt liên kết nội khối. Sự hiện diện của hãng tại "thủ phủ ô tô" khu vực khẳng định vị thế tiên phong của các giải pháp vận tải thông minh và bền vững.

Không dừng lại ở việc bán hàng, hai bên sẽ tập trung chuẩn hóa hệ thống hậu mãi và đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, tạo bàn đạp để Kim Long Motor vươn xa tới các thị trường tiềm năng như Trung Đông và các quốc gia trên thế giới.

Bước đi chiến lược này là lời khẳng định mạnh mẽ: Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang dần rũ bỏ mác "gia công" để tiến tới tự chủ công nghệ, tự tin khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ toàn cầu.

Nguyễn Vinh