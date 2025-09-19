XEM ClIP:

Ngày 19/9, một đoạn clip dài hơn 30 giây đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đổ dốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh, TPHCM.

Xe buýt mã số tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) do Hợp tác xã vận tải xe buýt Q.T đảm trách.

Phương tiện chạy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi trung tâm TPHCM. Khi xe buýt vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc, tài xế đã có hành động nguy hiểm, đe doạ an toàn giao thông.

Hình ảnh xe buýt chạy đè vạch liền, chuyển làn qua trái và tạt ngang đầu ô tô chạy cùng chiều. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, đoạn đường có vạch liền màu trắng nhưng tài xế bất chấp cho xe buýt chạy đè lên, rồi chuyển làn qua trái.

Theo quy định của luật giao thông đường bộ, vạch đơn, liền nét, màu trắng dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác. Do đó, xe buýt không được lấn làn, đè lên vạch.

Nghiêm trọng hơn, cú chuyển làn này của xe buýt đã tạt ngang đầu, suýt gây tai nạn cho ô tô đang chạy cùng chiều, đúng luật.

Tài xế ô tô kịp phản ứng khi phải đánh lái né tránh, bấm còi cảnh báo và thắng gấp lại nhường đường nên may mắn không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình huống này khiến nhiều người bên trong ô tô phải thốt lên hai từ ‘trời ơi..’ trong sợ hãi.