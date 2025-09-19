Bất chấp đoạn đường cửa ngõ TPHCM kẻ vạch liền, tài xế vẫn cho xe buýt chuyển làn, tạt ngang đầu ô tô chạy cùng chiều khiến nhiều người phải thốt lên 2 từ “trời ơi’ trong sợ hãi.
XEM ClIP:
Ngày 19/9, một đoạn clip dài hơn 30 giây đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn cho người đi đường.
Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đổ dốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh, TPHCM.
Xe buýt mã số tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) do Hợp tác xã vận tải xe buýt Q.T đảm trách.
Phương tiện chạy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi trung tâm TPHCM. Khi xe buýt vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc, tài xế đã có hành động nguy hiểm, đe doạ an toàn giao thông.
Cụ thể, đoạn đường có vạch liền màu trắng nhưng tài xế bất chấp cho xe buýt chạy đè lên, rồi chuyển làn qua trái.
Theo quy định của luật giao thông đường bộ, vạch đơn, liền nét, màu trắng dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác. Do đó, xe buýt không được lấn làn, đè lên vạch.
Nghiêm trọng hơn, cú chuyển làn này của xe buýt đã tạt ngang đầu, suýt gây tai nạn cho ô tô đang chạy cùng chiều, đúng luật.
Tài xế ô tô kịp phản ứng khi phải đánh lái né tránh, bấm còi cảnh báo và thắng gấp lại nhường đường nên may mắn không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tình huống này khiến nhiều người bên trong ô tô phải thốt lên hai từ ‘trời ơi..’ trong sợ hãi.
Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công công TPHCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc trên.
Qua kiểm tra, giám sát của bộ phận GPS, sự việc xảy ra lúc 11h34 ngày 19/9, khi xe buýt đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đến Bến xe Chợ Lớn, đã chuyển làn không đúng quy định làm xe ôtô phía sau phải dừng đột ngột, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.
“Trước mắt, đơn vị đã tạm đình chỉ hoạt động của tài xế và đang phối hợp với các bên liên quan xử lý vi phạm trên”, vị đại diện cho hay.