Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip khiến nhiều người bức xúc, ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên hành hung, đánh liên tiếp vào bụng, mặt một người lớn tuổi ngay giữa ngã tư đông đúc.

Người đàn ông hành hung người lớn tuổi ngay giữa phố. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, một xe gắn máy đổ dưới lòng đường. Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ùn tắc.

Từ hình ảnh clip, người đàn ông lớn tuổi đeo ba lô đựng dụng cụ chơi thể thao. Một số người ra can ngăn nhưng hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Người đàn ông trung niên sau đó đã bỏ đi.

Trong clip có tiếng nói của người quay lại diễn biến, cho biết người đàn ông trung niên đi trên xe ô tô BKS 51L-136...

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 12/9 tại khu vực giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn.

Công an phường Sài Gòn đang vào cuộc xác minh nội dung clip trên và những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.