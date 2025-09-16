Đến 12h ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT, Công an TPHCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ML

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ BKS 51D-00299 di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương.

Xe 7 chỗ chạy đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám đã mất lái, húc đổ hơn 10m dải phân cách giữa đường Trường Chinh.

Xe này tiếp tục lao qua chiều đường ngược lại, tông văng xe máy do một người đàn ông điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Sau đó, ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè, đâm gãy trụ điện rồi mới dừng lại.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn đang cao điểm và ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ cao. May mắn, nhiều người chạy xe máy kịp né tránh.

Hơn 10m dải phân cách đường Trường Chinh bị húc đổ. Ảnh: ML

Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu. 3 người bị thương gồm người lái xe máy và 2 người khác ngồi trên ô tô. Sau tai nạn, cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.