Theo định hướng phát triển, nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội và TP.HCM đang hướng tới trở thành siêu đô thị với mạng lưới dân cư, công nghiệp, tài chính, cảng biển và sân bay rộng khắp. Hà Nội dự kiến đạt gần 12 triệu dân vào năm 2030, mở rộng mạnh về hai bờ sông Hồng. Trong khi đó, TP.HCM đã đưa vào lưu thông một phần cầu Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 để tăng cường kết nối liên vùng, đồng thời dự kiến khai thác giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành vào năm 2026.

Quá trình đô thị hóa đòi hỏi phương tiện linh hoạt, vừa kết nối liên vùng vừa phù hợp khu vực đông đúc, hạ tầng hạn chế. Theo đó, buýt cỡ nhỏ dưới 20 chỗ là một lựa chọn thực tế cho các đô thị lớn.

Các dòng buýt cỡ nhỏ dưới 20 chỗ như Gazelle đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để phục vụ nhu cầu di chuyển ở siêu đô thị.

Linh hoạt trong phố hẹp, phù hợp giao thông liên vùng tại siêu đô thị

Theo chuyên gia, dù đô thị phát triển đến đâu thì xe buýt vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông công cộng. Đặc biệt, khi các tuyến metro đi vào vận hành thành mạng lưới thì vai trò của xe buýt mini tăng đáng kể, giúp người dân tiếp cận được tối đa dịch vụ xe buýt.

Thực tế, các mẫu buýt cỡ nhỏ 16-19 chỗ trên thị trường hiện nay như Gazelle, với kích thước gọn gàng và bán kính quay chỉ khoảng 6,5 m, có thể đi lại ở phố hẹp, khu dân cư từ đó rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng cả nhu cầu đưa đón khách tận nhà.

Riêng dòng buýt sàn thấp Gazelle City có thể tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật khi tiếp cận phương tiện công cộng. Dù nhỏ gọn, khoang xe vẫn đủ rộng để tùy biến bố trí nội thất, phục vụ các mục đích khác nhau như tuyến gom khách ngoại thành, xe đưa đón sân bay, phục vụ kết nối ga quốc tế - quốc nội.

Hiệu quả, tiềm năng lâu dài cho đơn vị khai thác vận chuyển

Từ góc độ khai thác, buýt cỡ nhỏ được nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi chi phí đầu tư ban đầu thấp, dễ xoay vòng vốn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài khả năng di chuyển linh hoạt trong phố, các dòng buýt cỡ nhỏ phổ biến trên thị trường như Gazelle, Gazelle City còn dễ tiếp cận bởi chi phí đầu tư thấp và xoay vòng vốn nhanh. Hai dòng xe này đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả vận hành và giảm phát thải cho đô thị.

Với 2 lựa chọn 16 và 19 chỗ, dòng buýt cỡ nhỏ Gazelle mang đến các cấu hình nội thất linh hoạt, đáp ứng đa dạng mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Đầu tư buýt cỡ nhỏ giúp tăng chuyến/ngày, tận dụng phương tiện tối đa và nâng doanh thu trên mỗi tuyến. Lựa chọn đầu tư này cũng đem đến tiềm năng lớn cho doanh nghiệp khi địa phương trở thành siêu đô thị như Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng lên 35-40%. Riêng khu vực lõi đô thị, tỷ lệ này có thể gấp đôi mức hiện tại.

Các dòng xe sử dụng động cơ đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5 như Gazelle NN giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Với ưu thế công năng và vận hành, buýt cỡ nhỏ như Gazelle là giải pháp linh hoạt giúp doanh nghiệp mở tuyến, tăng tần suất và lợi nhuận trong đô thị phát triển nhanh.

Thành lập vào năm 2019, GAZ Thành Đạt là nhà sản xuất và phân phối các dòng xe thương mại, xe buýt hạng nhỏ, tải van và xe tải với tổng tải trọng từ 3,5 đến 4,9 tấn. Với mạng lưới đại lý ủy quyền trải dài tại 12 tỉnh thành trên toàn quốc, GAZ Thành Đạt không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mà còn cam kết mang đến dịch vụ bảo dưỡng và phụ tùng chính hãng với giá cả cạnh tranh. Đặc biệt, từ đầu năm 2025, GAZ Thành Đạt tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng khi khai trương showroom mới tại Khánh Hòa và Quảng Ninh, mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trên cả nước.

Bích Đào