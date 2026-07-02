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Sáng 2/7, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TPHCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đầu xe container trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h45 phút cùng ngày, xe container BKS 51C-958.71 đang lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh theo hướng cầu Phú Mỹ về Quốc lộ 1A.

Bất ngờ, tài xế phát hiện mùi khét và khói đen bốc lên từ phía đầu xe nên lập tức tấp dừng xe và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa.

Người dân xung quanh cũng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Do ngọn lửa bùng phát quá mạnh, chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm phần đầu xe, kèm theo cột khói đen bốc nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AH

Do hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến các phương tiện phía sau phải dừng lại từ xa, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Đông đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy.

Vụ cháy khiến đầu xe container bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.