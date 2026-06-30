Ngày 30/6, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM cho biết, vẫn đang điều tra vụ việc “Chết người chưa rõ nguyên nhân” được phát hiện vài ngày trước tại bãi đất trống khu vực Đại học Quốc gia TPHCM thuộc khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa.

Khu vực phát hiện "bộ xương khô" là bãi đất trống khu vực Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: CACC

Theo công an, 15h30 ngày 25/6, anh L.V.S. (là an ninh của Trung tâm quản lý KTX và khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) khi đi tuần tra đã phát hiện xe gắn máy hiệu Wave Alpha BKS: 67K1-622…. không có người trông coi để trong bãi đất trống bên đường.

Anh S. kiểm tra xung quanh thì phát hiện cách đó 20m có sợi dây vải dù màu xanh được mắc trên cành cây, trên dây mắc quần thể thao, phía dưới phát hiện bộ xương người, đôi dép màu trắng và một lọ thuốc vỏ màu vàng được bỏ trên hốc cây.

Xe gắn máy được tìm thấy ở hiện trường. Ảnh: CACC

Khi nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa phối hợp cùng các lực lượng Công an TPHCM phong tỏa hiện trường để điều tra, khám nghiệm.

Quá trình điều tra, đến nay Công an TPHCM đủ cơ sở xác định, nạn nhân là anh N.D.K. (SN 1992), làm nghề dẫn chương trình tự do (tức MC).

Làm việc với công an, gia đình cung cấp thông tin, anh K. rời khỏi nhà, mất tích từ ngày 6/6.

Theo công an, quá trình điều tra đã xác định, nạn nhân trước đây là người có tâm lý không ổn định.

Cụ thể, ngày 23/1/2026, anh K. có điều khiển xe gắn máy nói trên, đến trước cổng Trường Đại học Bách khoa TPHCM để khỏa thân chụp hình trước bảng tên của trường, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích tạo hiệu ứng người xem.

Khi phát hiện vụ việc, Công an phường Đông Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này và anh K. đã chấp hành.

Căn cứ vào yêu cầu kiểm tra, xác minh nhằm giải quyết vụ việc trên, Phòng PC01 đề nghị quần chúng nhân dân là người chứng kiến, người biết việc, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc. Đồng thời, công an cũng đề nghị người dân tố giác hành vi phạm tội (nếu có) của các đối tượng có liên quan.