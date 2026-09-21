Tối 21/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chiếc xe container chạy trên quốc lộ 27 hướng từ Lâm Đồng về Khánh Hòa. Khi đến đèo Sông Pha (hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục), địa phận xã Sơn Lâm, trời mưa, đường trơn trượt, xe bất ngờ bị lật, rơi xuống rãnh thoát nước bên đường. Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.N

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng đã có mặt ghi nhận sự việc, làm rõ nguyên nhân.

Đèo Sông Pha là tuyến giao thông quan trọng kết nối các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với Lâm Đồng. Tuyến đường có nhiều đoạn dốc, cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước đó, chiều 20/9, tại Km 218+730 đèo Sông Pha (xã Sơn Lâm) xảy ra sạt lở. Đơn vị thi công đã cảnh báo giao thông và tiến hành khắc phục, tuy nhiên mưa lớn vẫn tiếp tục gây nguy cơ sạt lở kéo dài.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo tài xế kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi khởi hành; đồng thời theo dõi thông tin thời tiết và tình hình giao thông trên tuyến để đảm bảo an toàn.