Sáng nay (13/9), tài xế điều khiển xe tải biển số 89H-003.XX lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam.

Khi qua địa phận xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, xe bất ngờ chao đảo rồi tông vào dải phân cách cứng ở giữa cao tốc. Cú va chạm mạnh khiến xe lật ngang, đè lên dải phân cách và chắn gần hết phần đường lưu thông của cả hai chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: X.N

Hàng loạt phương tiện không thể qua khu vực tai nạn, phải xếp hàng chờ, khiến ùn tắc xảy ra ở cả hai chiều và kéo dài nhiều km.

Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc. Ảnh: X.N

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Các phương tiện được hướng dẫn ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 28 và nút giao Phan Thiết. Đồng thời, xe cẩu cứu hộ được điều động đến hiện trường để cẩu xe bị nạn.