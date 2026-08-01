Theo cơ quan chức năng, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, trên tuyến quốc lộ 26 có hàng trăm xe container lưu thông mỗi ngày.

Nhận diện nguy cơ tài xế sử dụng chất kích thích, ma túy để thức đêm chạy quá giờ quy định, Phòng CSGT đã chủ động triển khai chuyên đề kiểm tra, sàng lọc diện rộng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Một tài xế âm tính với ma túy. Ảnh: LXN

Lực lượng CSGT sẽ bố trí các tổ công tác tuần tra, lập chốt kiểm tra và hoạt động 24/24h tại các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào quốc lộ 26 cũng như khu vực gần kho bãi, cơ sở thu mua sầu riêng lớn. Việc kiểm tra, test nhanh ma túy được thực hiện đột xuất, không báo trước đối với các tài xế điều khiển xe container.

Theo Phòng CSGT, đây không phải là đợt ra quân ngắn hạn mà là chuyên đề được duy trì liên tục trong suốt mùa thu hoạch sầu riêng và các giai đoạn tiếp theo, nhằm mục tiêu phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ mở rộng xác minh, làm rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải, chủ kho, chủ vựa nếu có hành vi buông lỏng quản lý, ngó lơ hoặc cố tình giao xe cho tài xế không đủ điều kiện điều khiển.

Phòng CSGT khuyến cáo tài xế xe container cần nói "không" với ma túy và các chất kích thích; tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thời gian lái xe và thời gian nghỉ ngơi.