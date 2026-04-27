Sáng 27/4, Công an xã Nhân Cơ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ xe cứu hộ bốc cháy trơ khung khi đang đỗ bên quốc lộ 14.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, một chiếc xe cứu hộ đang đỗ bên quốc lộ 14, thuộc thôn 8, xã Nhân Cơ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Do thời điểm này có gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, chiếc xe này là của anh B.K.T. (SN 1992, trú thôn 8, xã Nhân Cơ). Anh T. vừa mới chuyển nhượng lại của người khác nên chưa có biểm kiểm soát.

Hiên nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Nhân Cơ điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: VDA

Chiếc xe bị cháy trơ khung. Ảnh: Hải Dương

Xe bị cháy khi đang đỗ cạnh quốc lộ 14. Ảnh: Hải Dương

Do xe mới chuyển nhượng nên chưa có biển kiểm soát. Ảnh: Hải Dương