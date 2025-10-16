Mới đây, một tình huống đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng ô tô, đó là việc khách hàng đã hoàn tất toàn bộ thủ tục mua xe với showroom ô tô, chọn ngày đẹp để nhận xe thì mưa lớn, ngập lụt khiến toàn bộ showroom, trong đó có chiếc xe chờ bàn giao cho khách bị chìm trong biển nước.

Ô tô đã xong thủ tục mua bán nhưng chưa bàn giao cho khách đã bị ngập nước sẽ xử lý thế nào đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Ảnh minh họa do AI tạo

Trong tình huống trớ trêu này, ai chịu trách nhiệm? Đại lý – nơi giữ tài sản và có nghĩa vụ bàn giao xe nguyên trạng hay khách hàng – người đã hoàn tất thủ tục và về mặt pháp lý đã là chủ sở hữu?

Khách chưa ký biên bản bàn giao, xe thuộc trách nhiệm bảo quản của đại lý

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng, dưới góc độ pháp lý, thời điểm chuyển rủi ro là yếu tố quan trọng nhất để xác định trách nhiệm.

Luật sư Cường dẫn chiếu, căn cứ theo Điều 441 Bộ luật Dân sự 2015, bên bán chịu rủi ro đối với tài sản cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội). Ảnh: NVCC

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, nếu nhìn vào Khoản 2 Điều 441, dường như khách hàng (bên mua) sẽ phải chịu rủi ro vì đã hoàn thành các thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, cần phải xét đến bối cảnh thực tế là tài sản vẫn chưa được bàn giao. Hợp đồng mua bán ô tô thường quy định, thời điểm chuyển quyền sở hữu là thời điểm bàn giao xe thực tế, kèm theo biên bản bàn giao.

"Việc bàn giao ở đây được hiểu là bàn giao thực tế, tức là khách hàng đã nhận xe, nhận chìa khóa và lái xe ra khỏi đại lý. Do đó, dù khách hàng đã trả đủ tiền, hoàn tất đăng ký biển số, có giấy đăng ký xe đứng tên mình... nhưng nếu chưa ký biên bản bàn giao, thì chiếc xe vẫn trong sự quản lý và trách nhiệm bảo quản của đại lý", luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Khi chiếc xe đã bán nhưng chưa được giao, mối quan hệ giữa đại lý ô tô và khách hàng có thể được xem như một hợp đồng gửi giữ tài sản (dù không được lập thành văn bản riêng). Đại lý lúc này đóng vai trò là bên nhận giữ tài sản của khách hàng.

Theo quy định, bên giữ tài sản sẽ có nghĩa vụ bảo quản tài sản và trả lại tài sản cho bên gửi trong tình trạng như khi nhận giữ, trường hợp này là xe mới 100%. Ngoài ra, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, bên giữ tài sản phải có trách nhiệm bồi thường, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nhiều đại lý ô tô mua bảo hiểm cho tài sản trong khuôn viên quản lý

Anh Đặng Minh Tuyến - Giám đốc bán hàng của Hyundai Đông Đô (Hà Nội) chia sẻ góc nhìn: "Mưa ngập trên diện rộng được xem là trường hợp bất khả kháng, không thể lường trước và khắc phục được ngay cả khi đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết. Với trường hợp xe bị ngập nước vẫn đang ở đại lý nhưng đã được khách hàng mua bảo hiểm vật chất, phía bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả toàn bộ thiệt hại."

Với vai trò là một đại lý bán ô tô, anh Tuyến nói thêm, việc mưa ngập là trường hợp nằm ngoài kiểm soát, bản thân đại lý ô tô cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, nếu xe vẫn đang lưu kho của đại lý và chưa bàn giao, trách nhiệm chính vẫn thuộc về phía đại lý ô tô.

Thực tế, các đại lý ô tô chuyên nghiệp đều có các gói bảo hiểm cho tài sản trong khuôn viên kinh doanh của mình, bao gồm cả xe mới chưa bán và xe của khách hàng đang trong quá trình sửa chữa, chờ giao. Đây cũng là một nguồn để chi trả cho các thiệt hại dạng này.

Ngoài ra, đại lý cũng không muốn giao xe hư hỏng cho khách vì ảnh hưởng uy tín. Thay vào đó, đại lý sẽ chủ động làm việc với khách hàng bằng tinh thần hợp tác, thiện chí, không để khách cảm thấy bị bỏ rơi sau khi đã thanh toán, anh Tuyến cho hay.

Tóm lại, trong trường hợp này, dù luật pháp là nền tảng, nhưng cách hành xử chuyên nghiệp, có trách nhiệm của đại lý ô tô và vai trò của các công ty bảo hiểm mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề một cách êm đẹp cho cả đôi bên.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!