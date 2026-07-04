Từng là phương tiện quen thuộc trên đường phố Việt Nam từ những năm 1960-1990, xe đạp máy Mobylette gắn liền với hình ảnh bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng. Sau nhiều thập kỷ, phần lớn xe đã được sử dụng, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, khiến những chiếc còn giữ tình trạng nguyên bản gần như trở thành "hàng sưu tầm".

Đặc biệt hiếm là phiên bản MBK 881 Collection, dòng xe đạp gắn máy sản xuất giới hạn chỉ khoảng 500 chiếc trên toàn thế giới. Theo nhiều tài liệu của giới chơi xe cổ, mẫu xe này được MBK (Pháp) giới thiệu vào giai đoạn cuối thập niên 1990, khoảng 1996-1997, thuộc những năm cuối vòng đời của dòng Mobylette 881 trước khi ngừng sản xuất đầu những năm 2000.

Mới đây, anh Nguyễn Lâm ở Gia Lai (Bình Định cũ) chia sẻ hình ảnh một chiếc Mobylette MBK 881 Collection được cho là còn giữ gần như nguyên trạng từ khi xuất xưởng. Chủ xe cho biết chiếc xe đang được rao bán với giá 5.500 USD (khoảng 144 triệu đồng). Trước đó hơn một tháng, một người chơi xe từng trả khoảng 9.000 USD nhưng giao dịch không thành.

Xe đạp gắn máy Mobylette MBK 881 cổ, chưa đổ xăng giá đắt 144 triệu đồng.

Điểm gây ấn tượng nhất của chiếc xe là tình trạng bảo quản hiếm gặp. Theo chia sẻ của chủ xe, đây là chiếc "chưa đổ xăng", đồng nghĩa động cơ gần như chưa từng vận hành kể từ khi xuất xưởng.

Chiếc xe sở hữu ngoại hình với lớp sơn xanh Versailles Green vẫn giữ độ bóng cao, các đường chỉ trang trí màu vàng ánh kim sắc nét, không có dấu hiệu bong tróc hay phai màu.

Phần ốp hông bên trái vẫn còn nguyên lớp nilon bảo vệ màu xanh của nhà sản xuất - chi tiết rất hiếm gặp trên một chiếc xe đã gần 30 năm tuổi.

Các chi tiết trên xe đều còn rất mới.

Động cơ 2 thì dung tích khoảng 49cc mang logo MBK vẫn giữ màu nhôm nguyên bản, không xuất hiện dấu hiệu oxy hóa nặng. Bộ pô sơn đen mờ, lốc máy, chế hòa khí và các chi tiết bắt vít đều cho cảm giác chưa từng tháo mở.

Hệ thống giảm xóc, moay-ơ bánh trước, nan hoa và vành xe vẫn sáng màu, gần như không xuất hiện gỉ sét. Cụm đèn pha mạ crôm còn sáng bóng, đồng hồ cơ hiển thị quãng đường mới chỉ khoảng 4 km, nhiều khả năng là số km chạy thử tại nhà máy trước khi xuất xưởng.

Yên xe sử dụng kiểu lò xo đôi đặc trưng của Mobylette, kết hợp baga sau bằng kim loại mạ sáng tạo nên phong cách rất đặc trưng của xe đạp gắn máy châu Âu những năm 1990.

Mức giá khoảng 144 triệu đồng cho thấy chiếc Mobylette này không còn là phương tiện đi lại đơn thuần mà trở thành một món đồ sưu tầm. Khoản tiền này tương đương hoặc cao hơn giá bán của nhiều mẫu xe tay ga cao cấp tại Việt Nam như Honda SH 350i, Vespa GTS Super 300 hay Piaggio Beverly 400 S.

Trong khi những mẫu xe hiện đại sở hữu động cơ mạnh, ABS, kiểm soát lực kéo, chìa khóa thông minh và nhiều công nghệ điện tử, giá trị của chiếc Mobylette lại nằm ở yếu tố lịch sử, độ nguyên bản và số lượng cực hiếm.

Nếu xét dưới góc độ sử dụng hằng ngày, Mobylette MBK 881 Collection khó có thể cạnh tranh với xe máy hiện đại. Ưu điểm lớn nhất là thiết kế mang đậm dấu ấn châu Âu cổ điển, trọng lượng nhẹ, kết cấu cơ khí đơn giản và khả năng sửa chữa tương đối dễ với những người am hiểu dòng xe hai thì. Phiên bản Collection còn có giá trị sưu tầm rất cao nhờ số lượng sản xuất hạn chế và tình trạng gần như nguyên bản.

Tuy nhiên, xe cũng tồn tại không ít hạn chế. Động cơ 2 thì công suất nhỏ chỉ phù hợp chạy tốc độ thấp, hệ thống phanh tang trống và giảm xóc đơn giản không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hiện đại. Phụ tùng chính hãng ngày càng khan hiếm, trong khi việc sử dụng một chiếc xe "chưa đổ xăng" cũng khiến nhiều nhà sưu tầm cân nhắc, bởi chỉ cần đưa vào vận hành cũng có thể làm giảm đáng kể giá trị sưu tầm.

Nguồn ảnh: Nguyễn Lâm.

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