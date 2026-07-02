Từng là biểu tượng của sự giàu có và niềm mơ ước của nhiều gia đình Việt Nam trong thập niên 1990, những chiếc Dream Thái còn giữ tình trạng nguyên bản ngày nay ngày càng hiếm. Đặc biệt, các xe đời đầu với số km rất thấp, còn đầy đủ tem nhãn, phụ kiện và lớp nilon bọc yên nguyên bản luôn được giới sưu tầm săn lùng.

Chiếc Honda Dream Thái của anh Nguyễn Lâm trú tại phường Quy Nhơn, Gia Lai (Bình Định cũ) là một ví dụ như vậy khi được rao bán với giá 500 triệu đồng, ngang giá nhiều mẫu ô tô hạng A mới trên thị trường.

Chiếc Dream Thái còn giữ tình trạng nguyên bản của anh Nguyễn Lâm.

Theo chia sẻ của chủ xe, đây là chiếc Honda Dream Thái sản xuất vào tuần thứ 4 của năm 1986, thuộc đời đầu của dòng Dream do Honda Thái Lan lắp ráp. Xe được nhập khẩu về Việt Nam trong giai đoạn 1992-1995, hiện mang biển số chính chủ và mới lăn bánh 1.963 km. Người bán khẳng định chiếc xe vẫn giữ tình trạng nguyên bản (zin), chưa qua phục chế hay thay thế các chi tiết quan trọng.

Điểm đặc biệt khiến chiếc xe trở nên khác biệt nằm ở tình trạng bảo quản gần như hoàn hảo sau gần bốn thập kỷ. Quan sát tổng thể, lớp sơn màu mận chín kết hợp yếm kem vẫn giữ được độ bóng cao, các bộ tem nguyên bản còn sắc nét, không xuất hiện dấu hiệu phục chế. Hệ thống vành nan hoa, giảm xóc, chắn bùn, tay dắt phía sau và ống xả đều còn sáng đẹp, cho thấy chiếc xe được gìn giữ trong điều kiện rất tốt.

Lớp sơn màu mận chín kết hợp yếm kem vẫn giữ được độ bóng cao, các bộ tem nguyên bản còn sắc nét, không xuất hiện dấu hiệu phục chế.

Chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất là yên xe vẫn còn rất mới, hình ảnh hiếm gặp ngay cả với những chiếc Dream Thái được xem là "xe kho". Đây cũng là một trong những yếu tố khiến giới sưu tầm đánh giá cao giá trị nguyên bản của chiếc xe.

Bảng đồng hồ cũng phản ánh đúng tình trạng ít sử dụng. ODO hiển thị 1.963 km, con số rất hiếm đối với một mẫu xe đã gần 40 năm tuổi. Mặt đồng hồ còn trong, các ký hiệu báo đèn pha, báo số N, báo xi-nhan vẫn rõ nét, kim đồng hồ và nền hiển thị chưa có dấu hiệu bạc màu. Với giới chơi xe cổ, đây là một trong những chi tiết quan trọng để đánh giá mức độ nguyên bản của xe.

ODO hiển thị 1.963 km.

Quan sát cụm động cơ cho thấy các đầu ốc còn đồng màu, lốc máy giữ màu nhôm nguyên bản, các cánh tản nhiệt sắc cạnh, không xuất hiện dấu hiệu tháo mở nhiều lần. Khối động cơ 97 cc vốn là "thương hiệu" của Dream Thái từ lâu nổi tiếng nhờ độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định. Đây cũng là lý do giúp Dream Thái trở thành mẫu xe được nhiều người Việt săn đón suốt hơn ba thập kỷ qua.

Lốc máy giữ màu nhôm nguyên bản, các cánh tản nhiệt sắc cạnh, không xuất hiện dấu hiệu tháo mở nhiều lần.

Theo nhiều người chơi xe lâu năm, giá trị của chiếc Dream Thái này không nằm ở khả năng phục vụ nhu cầu đi lại, mà đến từ sự nguyên bản gần như tuyệt đối. Sau gần 40 năm, việc tìm được một chiếc xe vẫn giữ nguyên nước sơn, tem, máy, đồng hồ... chỉ lăn bánh chưa đến 2.000 km gần như là điều rất khó.

Tuy nhiên, mức giá 500 triệu đồng cũng khiến nhiều người bất ngờ. Với số tiền này, người mua hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều mẫu ô tô hạng A hoặc sedan phổ thông như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay một chiếc VinFast Fadil đời cao đã qua sử dụng. Dẫu vậy, trong giới sưu tầm, những chiếc Dream Thái nguyên bản, số km cực thấp được xem là tài sản có giá trị lưu giữ lâu dài, thậm chí càng hiếm càng có xu hướng tăng giá theo thời gian.

Nguồn ảnh: Lâm Nguyễn

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