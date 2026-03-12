XEM VIDEO:

Sáng 12/3, một xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa (Đồng Nai), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 79C-066.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam – Bắc. Khi đến Km51, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tấp vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời rời khỏi cabin để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát phun nước khống chế vụ cháy xe. Ảnh: A.X

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm phần cabin, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy khiến nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy.

Xe tải cháy còn trơ trụi khung sắt. Ảnh: A.X

Lực lượng tuần đường trên cao tốc phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông.

Bước đầu, vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.