Ngày 29/12, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày tại Km 42+400.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 20H-004.XX do tài xế N.V.T. (SN 1988, Thái Nguyên) điều khiển gặp sự cố kỹ thuật.

Lượng ngô phủ trên mặt đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh A.H

Khi đang lưu thông hướng Hà Nội – Thái Nguyên, thùng hàng phía sau xe đầu kéo bất ngờ bung chốt khóa. Hậu quả, khoảng 3 tấn ngô hạt đổ tràn xuống mặt đường.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi làm rơi vãi hàng hóa. Đơn vị quản lý đường bộ cũng khẩn trương thu dọn hiện trường, đảm bảo tuyến cao tốc thông suốt trở lại.