Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Xe máy kéo theo xe cải tiến chở gỗ bị "bung" giữa đường, suýt gây hoạ

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống rất nguy hiểm được cho là xảy ra tại một tuyến đường đê tại tỉnh Bắc Ninh vào chiều 12/12 và được camera hành trình của ô tô tải ghi lại. Theo hình ảnh trong clip, chiếc xe máy tay ga kéo theo xe cải tiến chở các cọc gỗ di chuyển trên đường với tốc độ khá cao.

Khi đi qua đoạn đường gồ ghề, phương tiện này bất ngờ vấp phải đá, mất lái khiến xe cải tiến phía sau tuột ra. Theo quán tính, xe máy lao sang làn đối diện rồi trượt xuống bên rìa đường đê, trong khi người ngồi sau bị các cọc gỗ đổ đè, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Đáng chú ý, dù thời điểm xảy ra sự việc đường khá đông phương tiện, rất may không xảy ra va xảy ra.

Đi vào đường cấm, mô tô đâm vào đuôi xe khách rồi tự ngã

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống diễn ra vào ngày 11/12 ở lối ra đường Vành đai 3 trên cao, đoạn dẫn xuống Linh Đàm (Hà Nội). Đáng chú ý, đây là đường chỉ dành cho ô tô, tuy nhiên chiếc mô tô phân khối lớn do một nam thanh niên điều khiển vẫn đi vào.

Khi đang bám sát phía sau ô tô 16 chỗ, nam thanh niên bất ngờ ngoái đầu nhìn sang hướng khác, không kịp xử lý tình huống phía trước nên tông thẳng vào đuôi xe. Cú va chạm khiến người này ngã sõng soài ra đường. Rất may, sự cố chỉ dừng ở mức nhẹ, tài xế ô tô 16 chỗ sau đó cũng xuống kiểm tra nhanh rồi tiếp tục hành trình.

Xe máy lao nhanh ra từ đường nhanh, bị ô tô 16 chỗ tông mạnh

(Nguồn video: OFFB)

Tai nạn giữa ô tô 16 chỗ và xe máy ra vào sáng ngày 11/12 ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng và được camera hành trình của ô tô tải ghi lại.

Khi chiếc xe 16 chỗ đang di chuyển trên đường với tốc độ khá cao, bất ngờ một xe máy đi từ đường nhánh đi ra khiến chiếc ô tô không kịp tránh và xảy ra va chạm khá mạnh, khiến người đi xe máy "bay" lên không.

Nam sinh đánh võng rồi ngã sõng soài ngay trước đầu ô tô

(Nguồn video: Đỗ Duy)

Tình huống xảy ra vào trưa ngày 11/12 trên một tuyến phố ở phường Hạc Thành (Thanh Hoá) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, một nam sinh điều khiển xe máy điện vượt lên từ bên phải ô tô, liên tục lạng lách, đánh võng ngay trước đầu xe. Chỉ đi được một đoạn ngắn, nam sinh này bất ngờ trượt ngã, chiếc xe máy văng ra xa, rất may cậu bé không bị thương nặng và có thể tự đứng dậy sau đó.

Đang dừng đèn đỏ, bị xe trước lùi trúng "vô duyên"

(Nguồn video: Trần Trọng An)

Vụ va chạm xảy ra vào sáng ngày 27/11 trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Theo đó, khi đang dừng đèn đỏ, một chiếc KIA Sportage màu trắng bất ngờ mất kiểm soát, từ từ lùi lại phía sau.

Đáng chú ý, dù người điều khiển ô tô có gắn camera hành trình đã liên tục bấm còi, nhiều người đi xe máy bên cạnh thậm chí còn đập mạnh vào chiếc Sportage này để báo hiệu nhưng chiếc xe vẫn lùi trúng đầu ô tô phía sau. Nhiều khả năng tài xế lúc này đã sử dụng điện thoại và mất tập trung.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!