Trong nỗ lực chứng minh độ an toàn ấn tượng, hãng xe điện Trung Quốc Li Auto đã công bố đoạn video thử nghiệm với mẫu SUV điện ba hàng ghế mới - Li Auto i8. Tuy nhiên, thay vì gây chú ý bằng thông số kỹ thuật, tâm điểm của buổi giới thiệu vào ngày 29/7 lại là cảnh chiếc xe mới đâm trực diện vào một chiếc xe tải Chenglong nặng gấp ba lần.

Nguồn video: Li Auto

Trong đoạn clip, chiếc xe MPV 7 chỗ chạy điện nặng khoảng 2,6 tấn di chuyển với tốc độ 60 km/h lao vào xe tải nặng 8 tấn đang chạy với tốc độ 40 km/h tại thời điểm va chạm và kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Mặc dù mất cân bằng về trọng lượng và kích thước, chiếc xe điện Li Auto i8 vẫn giữ được tính toàn vẹn hình dạng tổng thể, phần đầu xe đã hấp thụ phần lớn lực, cột trụ không biến dạng, các tay nắm cửa đều bật ra ở trong tình trạng mở cửa để người bên ngoài dễ dàng tiếp cận bên trong.

Hơn nữa, cả 9 túi khí đều bung ra đúng lúc và hệ thống gọi khẩn cấp đã được kích hoạt. Điều ấn tượng là bộ pin gắn trên sàn xe Li Auto i8 không phát ra đám cháy hay khói nào, ngay cả sau khi đã bị một thanh kim loại cào xước trong một thử nghiệm va chạm trước đó.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải bị tách rời khỏi khung gầm. Ảnh chụp màn hình

Điều khiến nhiều người xem bất ngờ là cú va chạm mạnh của xe điện vào chiếc xe tải lớn hơn nhiều nhưng lại khiến cabin xe tải bị đẩy bật lên, tách rời gần như hoàn toàn khỏi khung gầm và đổ về phía trước, thậm chí tất cả bánh xe tải còn nhấc khỏi mặt đất chỉ trong khoảnh khắc.

Theo báo cáo của QQ News, sự việc khiến Dongfeng Liuzhou Motor - công ty mẹ của thương hiệu Chenglong Truck đã phải nhanh chóng ra thông cáo báo chí vào ngày 1/8, cáo buộc Li Auto "vi phạm nghiêm trọng", đồng thời nghi ngờ tính xác thực và khách quan của video. Họ cho rằng đoạn clip gây hiểu lầm nghiêm trọng và không phản ánh đúng điều kiện giao thông thực tế.

Trước áp lực dư luận, Li Auto đăng bài giải thích vào ngày 3/8 trên Weibo, khẳng định bài thử nghiệm được thực hiện bởi Viện nghiên cứu kỹ thuật ô tô Trung Quốc (CAERI) – một bên thứ ba độc lập thuộc sở hữu nhà nước.

Hãng cũng nhấn mạnh: "Video không nhằm mục đích đánh giá chất lượng sản phẩm của bất kỳ thương hiệu nào khác. Việc quá trình thử nghiệm khiến thương hiệu Chenglong Truck của Dongfeng Liuzhou Motor bị vướng vào tranh cãi công khai là vô tình".

Mẫu MPV 7 chỗ chạy điện Li Auto i8 vừa được hãng giới thiệu. Ảnh: Li Auto

Xe tải được sử dụng trong bài test chỉ đóng vai trò như một "rào cản di động", được mua lại từ thị trường xe cũ, không có sự điều chỉnh hiệu suất ngoài việc đổi màu sơn, lắp hệ thống lái tự động và chở đủ tải trọng 8 tấn.

Li Auto còn khéo léo trấn an: “Là một thương hiệu tiêu chuẩn trong ngành vận tải đường bộ Trung Quốc, chất lượng và độ an toàn của Dongfeng Chenglong luôn được các tài xế xe tải tin tưởng. Vì vậy, Li Auto và Dongfeng Liuzhou Motor không có bất kỳ cạnh tranh trực tiếp nào với nhau.”

CAERI sau đó cũng lên tiếng xác nhận tuyên bố của Li Auto, cho biết đây chỉ là "một bài kiểm tra va chạm phi tiêu chuẩn mô phỏng tai nạn thực tế", không liên quan đến việc đánh giá độ an toàn của các thương hiệu xe khác.

Li Auto cho biết mẫu xe điện i8 được phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định mới nhất của Trung Quốc về bảo vệ va chạm trước, bên hông và sau. Xe được đánh giá đạt xếp hạng cao nhất theo chương trình đánh giá xe mới của Trung Quốc (C-NCAP). Chiếc xe được cho là đã trải qua hơn 100 tình huống thử nghiệm va chạm nội bộ, bao gồm cả mô phỏng "bị xe tải kẹp".

Tổng hợp (Theo ChinaEVHome, CarNewsChina)

