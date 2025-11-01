Mới đây, trên fanpage OFFB, thành viên có tên Đ.C.T đăng bài phản ánh việc bị trừ tiền trong ví điện tử VETC.

Cụ thể, thành viên này cho biết xe ô tô đỗ trước cửa quán cà phê không hề có biển gửi xe hay nhân viên nào. Thế nhưng, ví điện tử VETC bất ngờ bị trừ tiền.

“Gọi điện lên tổng đài thì không được cung cấp bất kỳ thông tin nào của đơn vị lấy tiền của mình”, thành viên Đinh Cao Thanh chia sẻ thêm.

Kèm theo bài viết tiền để trong tài khoản VETC có thể bị trừ bất kỳ lúc nào, thành viên này còn chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo bị trừ 30.000 đồng phí bãi đỗ với nội dung “thanh toán dịch vụ tại Phương Phú”.

Thành viên Đ.C.T phản ánh bị trừ tiền khi đỗ xe trước quán cà phê. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề trên, Công ty VETC cho biết, VETC là đơn vị cung cấp giải pháp thu phí tự động không tiền mặt, triển khai dịch vụ thanh toán cho các bãi đỗ xe do các chủ đầu tư vận hành, trên cơ sở hợp đồng hợp tác và tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

“Các bãi đỗ xe do VETC ký kết cung cấp dịch vụ đều được Sở Xây dựng cấp phép hoạt động và thực hiện thu phí theo Quy trình thanh toán tạm thời do UBND Thành phố Hà Nội ban hành, nằm trong phạm vi thí điểm triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ trông giữ xe”, công ty khẳng định.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, VETC đã liên hệ với đơn vị bãi đỗ để xác minh lại sự việc. Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện của khách hàng đỗ đúng vị trí, đúng trong vạch kẻ và tại điểm trông giữ phương tiện được cơ quan nhà nước cấp phép. Vì vậy, việc ghi nhận và thu phí là đúng quy định.

Tuy nhiên, nhân viên của bãi đỗ có sơ sót trong thao tác chưa đầy đủ để hoàn tất quy trình thu phí bãi đỗ qua tài khoản giao thông.

Do đó, đơn vị vận hành bãi đỗ đã phối hợp cùng VETC hoàn trả toàn bộ phí giao dịch cho khách hàng, đồng thời tiến hành rà soát và chấn chỉnh lại quy trình nghiệp vụ để tránh xảy ra trường hợp tương tự.

VETC nhấn mạnh, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đối tác để đảm bảo quy trình thu chi minh bạch, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.