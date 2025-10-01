Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ hôm nay (1/10/2025), chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Việc chuyển đổi từ VETC, ePass sang tài khoản giao thông mang lại nhiều lợi ích cho các chủ xe. Ảnh: HP

Những lợi ích sau khi chuyển đổi từ VETC, ePass sang tài khoản giao thông

Theo Trưởng phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam Tô Nam Toàn, tài khoản thu phí chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay gồm các thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và tiền do chủ phương tiện nạp để thanh toán khi xe qua trạm.

Do là tài khoản chuyên thu nên tiền do chủ phương tiện nạp vào chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác và tiền trong tài khoản thu phí cũng không được tính lãi.

Thêm nữa, việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Điều này dẫn đến phản ứng của doanh nghiệp và người dân vì tiền trong tài khoản không được tính lãi.

Quan trọng hơn, Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí nên việc quản lý dòng tiền thu phí gặp nhiều khó khăn.

Nghị định 119 khi triển khai thực hiện sẽ giúp công tác quản lý nhà nước về thu phí ngày càng công khai, minh bạch hơn; giúp người dân thực hiện thanh toán dễ dàng, đơn giản, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Quan trọng hơn, tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi. Với sự đa dạng về phương tiện thanh toán sẽ tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, nhất là đối với các doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.

Ngoài ra, việc chuyển tài khoản giúp chủ phương tiện sử dụng đa dạng hơn các dịch vụ. Không chỉ dùng thanh toán phí đường bộ, thời gian tới hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ được mở rộng dùng cho nhiều dịch vụ, tài khoản giao thông sẽ được dùng thanh toán các dịch vụ khác như bãi đỗ xe, thanh toán phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, xạc xe điện...

Cách chuyển tài khoản VETC và ePass sang tài khoản giao thông nhanh nhất trên điện thoại

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Thiết lập ví.

Bước 2: Xác thực giấy tờ, yêu cầu có căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Bấm vào Bắt đầu xác thực > Chụp 2 mặt CCCD > Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện kết nối NFC và Chụp hình chân dung (Xác thực khuôn mặt).

Bước 4: Kiểm tra thông tin trên hợp đồng và nhấn Xác nhận.

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục. Thông báo trả về Xác thực Ví VETC thành công.

Bước 6: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng. Chọn ngân hàng, điền thông tin tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận. Ứng dụng thông báo Liên kết thành công.

Cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông với người dùng chưa có ví Viettel Money:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn Quản lý nguồn tiền hoặc chọn Tài khoản, tìm mục Quản lý liên kết.

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money

Bước 3: Cài đặt và đăng ký ví Viettel Money

Bước 4: Người dùng chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass".

Bước 5: Đăng ký ViettelPay làm phương thức thanh toán cho Viettel Money thông qua xác thực CCCD, kết nối NFC và nhận diện khuôn mặt.

Bước 6: Đặt mật khẩu Viettel Money để đăng nhập và xác thực các giao dịch.

Như vậy bạn đã liên kết thành công ePass với Viettel Money.

Lưu ý: chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Xem Video hướng dẫn cách chuyển tài khoản VETC sang tài khoản giao thông: