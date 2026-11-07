Mẫu xe đua F1 kích thước thật được giới thiệu tại TPHCM, mang đến cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu môn thể thao tốc độ hàng đầu thế giới cho người hâm mộ Việt Nam.

Mẫu xe đua Formula 1 (F1) kích thước thật được giới thiệu tại TPHCM. Theo đó, Paddock One Racing chính thức ra mắt với điểm nhấn là mẫu xe F1 Show Car kích thước thật, mang bộ nhận diện thiết kế riêng có dấu ấn Việt Nam.

Khách tham quan có thể quan sát trực tiếp cấu trúc khí động học, cánh gió, buồng lái và những chi tiết đặc trưng của dòng xe đua thuộc giải đấu tốc độ danh giá nhất thế giới.

Mẫu xe đua Formula 1 (F1) kích thước thật được giới thiệu tại TPHCM

Không chỉ giới thiệu mẫu xe F1, không gian này còn tái hiện một phần lịch sử phát triển của motorsport, giúp người hâm mộ tìm hiểu thêm về công nghệ và những đặc trưng của môn thể thao tốc độ.

Sự kiện có sự xuất hiện của Alex Sawer, tay đua từng vô địch Formula 4 Đông Nam Á năm 2025. Alex Sawer đánh giá tích cực việc các hoạt động trải nghiệm motorsport ngày càng được quan tâm tại Việt Nam, đồng thời hy vọng những mô hình vừa ra mắt có thể khơi dậy niềm đam mê đua xe trong giới trẻ.

Theo nhà sáng lập Joshua Turner, việc đưa hình ảnh xe đua F1 đến gần công chúng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch xây dựng cộng đồng yêu thích thể thao tốc độ tại Việt Nam.