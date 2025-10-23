Tình huống va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 13h30 chiều 22/10, tại Km150 trên Quốc lộ 20, đoạn qua thôn Liên Đầm, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

XEM CLIP:

Theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi phía sau xe Ford Ranger ghi lại, vào thời điểm trên, ô tô con 4 chổ biển số 49A- 116.xx đang lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ xã Gia Hiệp đi xã Di Linh.

Khi đến khúc cua dốc số 5 qua thôn Liên Đầm, ô tô này bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và tông trực diện vào xe Ford Ranger biển số 49C-066.xx đang chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe rụng bánh trước phía bên tài, phần đầu biến dạng. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Theo quan sát, vị trí xảy ra va chạm nằm ở đoạn đường khúc cua, có vạch kẻ vàng chính giữa để phân tách hai chiều xe lưu thông. Đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tài xế không làm chủ tốc độ hoặc xử lý lái sai hướng.

Hai phương tiện rụng bánh, hư hỏng sau cú va chạm trực diện. Ảnh: NDCC

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi các phương tiện di chuyển tốc độ cao trên tuyến quốc lộ đông xe, nhiều khúc cua tiềm ẩn rủi ro.

Từ tình huống trên, các chuyên gia giao thông khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi đi qua khúc cua hoặc đoạn đường hạn chế tầm nhìn cần giảm tốc độ, quan sát kỹ hai bên, đi đúng làn và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm bất ngờ.