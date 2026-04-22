"Vụ việc đã được chuyển cho Công an phường Buôn Ma Thuột xác minh, làm rõ. Sau khi có báo cáo từ công an, địa phương sẽ thông tin cụ thể", vị lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột cho hay.

Liên quan đến việc này, Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết thêm, do chiếc xe khách đã được mua bán qua nhiều đời chủ nên việc xác minh gặp khó khăn. Đơn vị đã chủ động liên hệ, yêu cầu tài xế từng điều khiển phương tiện này đến để di dời xe đi nơi khác nhằm đảm bảo trật tự đô thị.

Chiếc xe khách đã được di dời. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào tháng 9/2025, xe khách BKS 47H-063.xx do một người đàn ông điều khiển đến đậu trước số nhà 168 và 170 đường Nguyễn Tri Phương (phường Buôn Ma Thuột) rồi bỏ đi.

Xe đậu gần ngã ba giao giữa đường Nguyễn Tri Phương và một con hẻm lớn, án ngữ trước hai căn nhà, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt của người dân và phương tiện qua lại.

Xe khách đậu trước nhà người dân suốt 7 tháng. Ảnh: Hải Dương