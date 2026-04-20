Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết cơ quan chức năng đã cẩu chiếc Mercedes-AMG S63 bị “bỏ quên” suốt 10 năm khỏi vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Chiếc Mercedes S63 bị “bỏ quên” trong khoảng 10 năm. Ảnh: N.A.

Theo vị lãnh đạo, qua xác minh, chiếc xe được xác định là tang vật trong một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Xe sẽ được cẩu đi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 bị “bỏ quên” trên vỉa hè trong khoảng 10 năm.

Người dân tại đây cho biết, sau nhiều năm phơi mưa nắng, chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng, không bị mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Năm 2025, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công, sau đó đưa xe về đúng vị trí cũ; các bánh xe được kê cẩn thận.