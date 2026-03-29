Ngày 29/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cẩu chuyên dụng và xe siêu trường siêu trọng di chuyển chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" từ đường Nguyễn Trãi (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) về trụ sở trên đường 3/2 (phường Tân Thành), cách đó khoảng 4km, vào đêm 28/3.

Máy bay MiG-21 được di dời trong đêm 28/3. Ảnh: T.X

Trước khi di dời, lực lượng chức năng phát quang cây cỏ, dọn dẹp lối đi. Xe cẩu 20 tấn được sử dụng để nhấc chiếc tiêm kích qua cổng cao hơn 5m tại vị trí cũ, đưa lên xe chuyên dụng. Đoàn xe khởi hành lúc 23h, có CSGT dẫn đường để đảm bảo an toàn.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình đường Nguyễn Trãi – Phan Ngọc Hiển – qua cầu Phan Ngọc Hiển – Lý Thường Kiệt – 3/2.

Chiếc máy bay MiG-21 được cẩu qua cổng khu nhà ở công vụ cao khoảng 5m để đưa lên xe chuyên dụng vận chuyển đi nơi khác. Ảnh: T.X

Chiếc máy bay MiG-21. Ảnh: T.X

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã khảo sát nguồn gốc chiếc máy bay bị "bỏ quên" nhiều năm tại khu vực số 80 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên.

Theo cơ quan này, máy bay hiện còn bộ khung tương đối nguyên vẹn; một số vị trí ở cánh, phần đầu và đuôi bị ăn mòn, biến dạng; thân máy bay bong tróc sơn, nhiều bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thất lạc. Đây là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, gắn với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi hai chiếc, còn lại một chiếc MiG-21 giao địa phương quản lý và đưa về vị trí hiện nay.

Tuy nhiên, do trước đây Bảo tàng tỉnh Cà Mau không được giao quản lý hiện vật nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến việc chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Hôm 24/3, Đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), có văn bản gửi Bảo tàng Quân khu 9, xác nhận và làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Về lâu dài, tỉnh Cà Mau dự kiến phục dựng máy bay này để trưng bày.