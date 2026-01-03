Sáng 3/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.2 cho biết, vụ cháy xe khách trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 2/1, chiếc xe khách (chưa rõ BKS) của nhà xe Trung Hiếu ở Hà Tĩnh lưu thông theo hướng Nam - Bắc, trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi đi đến km 442+900 trái tuyến phía Nam Hầm Thần Vũ, thuộc địa phận xã Thần Lĩnh - tỉnh Nghệ An thì xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: CTV

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế, song xe khách đã cháy rụi.

Chiếc xe khách bị thiêu rụi. Ảnh: CTV

Sự cố khiến các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực, cao tốc ùn tắc kéo dài. Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng xe tuyến chính tại nhánh hai ra đường N5 Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ).

Nhà xe đã điều một ô tô khác đến chở hành khách tiếp tục hành trình.

"Phát hiện đám cháy, 10 người trên xe chạy khỏi hiện trường, nhưng một nam sinh lớp 12 (quê Hà Tĩnh) nghi đã ngủ quên, không kịp rời đi nên đã tử vong", đại diện Công ty Phúc Thành Hưng (chủ đầu tư) cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.