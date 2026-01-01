Thời điểm trên, người dân phát hiện hỏa hoạn bùng phát tại khu vực cửa xưởng sản xuất nằm ven sông thuộc thôn Thạch Bích (xã Bình Minh). Ngọn lửa nhanh chóng lan sâu vào bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

​Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Bình Minh triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở xã Bình Minh. Ảnh: Tiến Thành

Đến 19h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và dập tàn để ngăn lửa bùng phát trở lại.

​Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.