Chiều tối 29/4, một ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) cháy dữ dội khi đang lưu thông trên Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội).

Theo nhân chứng, thời điểm trên, chiếc ô tô màu vàng cát đang di chuyển theo hướng về cầu Thanh Trì thì bất ngờ bốc khói từ phần đầu xe.

“Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề và thoát ra ngoài, sau đó lửa bùng lên rất nhanh”, nhân chứng kể lại.

Ô tô con bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Tiến Tùng

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu xe, tạo thành cột khói đen lớn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Ô tô con bị thiêu rụi. Ảnh: Mạnh Huy

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông trên Vành đai 3 trên cao (hướng về cầu Thanh Trì) ùn tắc cục bộ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.