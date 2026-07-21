Chiều 21/7, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhi trong vụ cháy xe khách làm 7 người chết ở TP Đồng Nai.

Bệnh nhi đầu tiên là N.T.T. (7 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, điểm Glasgow E4M6V5, mạch 145 lần/phút, nhịp thở 35 lần/phút, nhiệt độ 36 độ C, SpO2 98%. Bé bị bỏng nhiều vị trí, mức độ I-II, với diện tích khoảng 50% cơ thể; mạch quay khó bắt, các vùng bỏng đã được băng kín.

Sau khi nhập viện, bệnh nhi được cho thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ với FiO2 100%, truyền dịch chống sốc, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn khiến 7 người tủ vong bị cháy trơ khung. Ảnh: Hoàng Anh

Theo bác sĩ Phương, tình trạng của bé T. hiện tạm ổn định hơn, đã tỉnh táo và khóc được. Xét nghiệm khí máu cho thấy nồng độ CO không tăng, nhiều khả năng không bị ngộ độc khí CO do được đưa ra khỏi xe sớm.

Đánh giá ban đầu cho thấy tổn thương chủ yếu là bỏng ngoài da; các bác sĩ tiếp tục theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp. Diễn tiến đáng lo ngại nhất là diện tích bỏng lên tới 50% cơ thể. Nếu tiếp tục ổn định, bé sẽ được chuyển sang Khoa Bỏng.

Bệnh nhi thứ hai là N.T.D. (2 tuổi, em của bé T.), bị bỏng độ I-II khoảng 10% diện tích cơ thể, chưa rơi vào tình trạng sốc bỏng nhưng thở nhanh nên các bác sĩ nghi ngờ có tổn thương đường hô hấp.

Dù kết quả xét nghiệm khí CO không tăng, ê-kíp điều trị vẫn chỉ định nội soi đường hô hấp trong chiều cùng ngày để đánh giá mức độ tổn thương. Hiện bé được truyền dịch, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 2h30 cùng ngày, cả nhà gồm ba, mẹ và hai anh em đi xe khách từ quê nội ở Phan Rang về Đồng Nai. Khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề và hô hoán để hành khách thoát ra ngoài.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai bé được mẹ ôm chặt trong lòng. Người cha đã dùng tay, chân và lưng đập cửa xe để đưa con thoát ra ngoài.

Sau khi được giải cứu, hai vợ chồng được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất còn hai con được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai để sơ cứu, truyền dịch, tiêm kháng sinh, trước khi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Như VietNamNet đã đưa tin, hơn 2h ngày 21/7, xe khách biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (sinh năm 1985, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM. Khi đến đoạn Km1839 trên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ lao vào lan can bên đường rồi bốc cháy. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương được đưa đến các bệnh viện cấp cứu.