Ngày 15/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một xe khách chở quá số người quy định, với tổng số tiền 60 triệu đồng đối với tài xế và chủ phương tiện.

Trước đó, tối 14/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 18. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh, truy tìm phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Xe khách chở quá 8 người bị CSGT Bắc Ninh xử phạt. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, tại Km3 Quốc lộ 18 (phường Võ Cường), Đội CSGT đường bộ số 1 đã dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 22H-026.74 do Đặng Tất T. (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe khách chạy tuyến cố định cự ly trên 300km, được phép chở 25 người nhưng thực tế đang chở 33 hành khách, vượt quá 8 người so với quy định.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đặng Tất T., xử phạt số tiền 12 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thuận Thực (địa chỉ tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm theo khoản 6, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 48 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và doanh nghiệp là 60 triệu đồng.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, hành vi chở quá số người quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến đường dài.