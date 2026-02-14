Ngày 14/2, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Ban điều hành dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn (Ban Quản lý dự án 85) cho biết, hiện một số đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, trong đó có đoạn qua khu vực Hoài Nhơn – Quy Nhơn, đang được rà soát, đánh giá trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Theo đại diện Ban điều hành dự án, nhằm bảo đảm an toàn lưu thông và khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống đường địa phương, một số đoạn tuyến hiện chưa được phép tổ chức giao thông chính thức.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số xe khách vẫn tìm cách đi vào cao tốc từ các nút giao, đặc biệt theo hướng từ Quảng Ngãi vào khu vực Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Tài xế xuống xe xúc đất để vượt qua vật cản tạm trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn chưa khai thác. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đoạn clip ghi lại cảnh xe khách đi vào cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn, tài xế phải xuống xe xúc đất để di chuyển qua, đại diện Ban điều hành dự án thừa nhận có tình trạng phương tiện đi vào từ một số nhánh kết nối rồi chạy xuyên tuyến.

Khi đến cuối đoạn chưa thông toàn tuyến, các tài xế buộc phải quay đầu hoặc thậm chí tự ý phá dỡ các vật cản tạm thời như đất, đá được đắp để ngăn đường nhằm thoát ra ngoài.

Đại diện Ban điều hành cho hay, các đơn vị thi công đã kiểm tra, chấn chỉnh, đóng lại các lối vào và gia cố rào chắn nhằm ngăn phương tiện tự ý xâm nhập. Hiện tình trạng này cơ bản đã được kiểm soát.

Lý giải việc vẫn có phương tiện lọt vào tuyến, đại diện Ban điều hành dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn cho rằng một số tài xế cố tình tìm đường “né” các trạm trên Quốc lộ 1 nên đi theo đường nhánh, đường gom rồi rẽ vào cao tốc. Trong khi đó, chiều dài tuyến lớn, nhiều nút giao và đường kết nối khiến việc kiểm soát tuyệt đối gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, một số đoạn cao tốc qua Quảng Ngãi từng được cho phép khai thác tạm. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tại nhiều nút giao kết nối với đường tỉnh, hạ tầng chưa đồng bộ, năng lực thông hành của hệ thống đường địa phương còn hạn chế. Khi lưu lượng lớn dồn từ cao tốc xuống có thể gây ùn tắc, quá tải tại các điểm giao cắt.

“Việc tạm thời chưa đưa một số đoạn vào khai thác là để đánh giá kỹ hơn phương án tổ chức giao thông, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân”, đại diện Ban điều hành dự án nhấn mạnh.

Xe khách tự ý đi vào tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn khi công trình chưa hoàn thiện. Ảnh cắt từ clip

Ban điều hành dự án cũng khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không tự ý đi vào các đoạn tuyến chưa được phép lưu thông. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do công trình chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn cần thiết.

Cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025, có chiều dài hơn 70km, đi qua tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).

Dự án do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, khởi công ngày 1/1/2023.