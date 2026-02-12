Sáng 12/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội khi vừa qua trạm thu phí hầm Đèo Cả (thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MM

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe giường nằm chở 34 người lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc.

Khi vừa qua trạm thu phí hầm Đèo Cả, xe bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Lúc này, tài xế nhanh chóng hô hoán hành khách rời xe, đồng thời kêu gọi mọi người hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên chiếc xe nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 3 tỷ đồng.