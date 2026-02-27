Ba ngày qua, đoạn clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h04 ngày 22/2 (mùng 6 Tết) trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Đặc biệt là khoảnh khắc chiếc SUV B Lynk & Co 06 lộn nhiều vòng rồi dừng lại trong tư thế lật ngửa nhưng kết cấu khung sườn và gầm xe vẫn giữ nguyên.

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang di chuyển từ Tuy Hòa (Phú Yên) về TP.HCM trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đoạn thuộc tỉnh Bình Thuận. Trên xe có 4 người gồm 3 người lớn và một bé mới 4 tháng tuổi.

Tình huống trong đoạn video cho thấy, khi chiếc Lynk & Co 06 đang di chuyển trên cao tốc (2 làn) dòng phương tiện phía trước bất ngờ chậm lại, đèn phanh đồng loạt sáng đỏ, kéo dài khoảng 7 giây buộc xe phải phanh theo.

Chiếc xe khách phía sau không không kịp ứng phó đã tông mạnh vào chiếc Lynk & Co 06, khiến xe bị đẩy dồn toa va chạm tiếp với 1 xe con phía trước. Hậu quả, xe bị lật, lộn 4-5 vòng, lao xuống triền đường và chỉ dừng lại khi chạm hàng rào sát mương nước trong tư thế lật ngửa.

Điều đáng kinh ngạc là kết cấu chịu lực của xe không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như trong nhiều vụ tai nạn liên hoàn khác trên cao tốc. Tất cả 4 người trên xe, trong đó có bé 4 tháng tuổi không bị thương tích nặng.

Chiếc xe SUV hạng B Lynk & Co 06 gặp tai nạn lộn nhiều vòng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây lúc 00h04 ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết Bính Ngọ). Ảnh: Hội người dùng Lynk & Co.

Hình ảnh hiện trường, cho thấy khung sườn xe không gãy vỡ, các trụ A, B, C vẫn giữ nguyên, nóc xe phẳng và không bị sập. Phần mui và khu vực đuôi có móp nhưng không biến dạng quá nặng. Cửa xe còn nguyên vẹn, 4 bánh xe không bị rụng, trục và càng không gãy, gầm xe không bị phá hủy kết cấu. Toàn bộ 6 túi khí, bao gồm túi khí rèm hai bên đã bung. Khoang hành khách vẫn giữ được không gian tương đối nguyên vẹn sau cú lộn tới 5-6 vòng.

Kết cấu khung sườn của chiếc Lynk & Co 06 vẫn nguyên. Ảnh: Hội người dùng Lynk & Co.

Chia sẻ với VietNamnNet, anh Nguyễn Quốc Bình, quản trị Diễn đàn ô tô OFFB cho rằng, điều làm nền kỳ tích sống sót trong vụ tai nạn là nhờ sự cứng chắc của khung gầm chiếc xe, túi khí bung kịp thời, khả năng tất cả người trong xe đã thắt dây đai an toàn và có sử dụng ghế trẻ em.

Lynk & Co ra đời năm 2016, phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Geely (Trung Quốc) và Volvo (Thụy Điển), đến năm 2024 thuộc sở hữu của Zeekr và Geely sau khi Volvo rút vốn. Một số mẫu xe (01, 09) được thừa hưởng nền tảng kỹ thuật, khung gầm CMA và công nghệ an toàn nổi tiếng từ Volvo. Riêng mẫu 06 sử dụng nền tảng khung gầm BMA do Geely phát triển độc lập.

Năm 2024, một tài xế cũng đã sống sót thần kỳ trong một vụ tai nạn liên hoàn, dồn toa trên cao tốc khiến xe bị bẹp "kẹp chả", biến dạng rúm ró. Đó là vụ tai nạn xảy ra chiều 8/8/2024 tại cầu Phú Mỹ, TP.Thủ Đức (TP.HCM) giữa ít nhất 8 ô tô, trong đó có một chiếc Volvo XC90 bị xe tải mất phanh đâm trực diện, rồi bị dồn ép vào đuôi xe đầu kéo phía trước khiến xe bị bẹp rúm, biến dạng nặng ở cả phần đầu và phần đuôi. Tuy nhiên, chính nhờ khung gầm cứng chắc nên tài xế vẫn sống sót và thoát ra khỏi cabin một cách an toàn.

Qua tìm hiểu, 4 người gặp tai nạn trên là gia đình anh Ng.H (trú tại quận 7, TP.HCM). Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Ng.H chủ xe và là người lái xe xác nhận "gia đình an toàn" sau tai nạn nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn. Do vậy, anh chưa thể chia sẻ nhiều thông tin chi tiết.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang xác minh thông tin liên quan đến vụ việc.

