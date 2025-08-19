Ngày 19/8, tờ Economic Times đưa tin cặp đôi diễn viên kiêm YouTuber ẩm thực - Nina Santiago và Patrick Blackwood gặp tai nạn khi đang quay video đánh giá món ăn tại nhà hàng Cuvee’s Culinary Creations ở Houston, Texas (Mỹ).

Trong lúc ghi hình, một chiếc xe SUV bất ngờ mất lái, lao thẳng qua cửa kính và đâm vào khu vực họ đang ngồi. Patrick kịp thời che chắn cho nữ diễn viên song cả 2 vẫn bị mảnh kính văng trúng, dẫn đến nhiều vết cắt và bầm tím.

Cảnh sát địa phương nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do xe gặp sự cố kỹ thuật, gọi đây là một “tai nạn hy hữu”.

Sự việc xảy ra khi cả 2 đang quay vlog ăn uống.

Video ghi lại tai nạn hy hữu:

Trên Instagram, Nina chia sẻ loạt ảnh chụp những vết thương trên mặt và tay, xúc động viết: “Chiếc xe lao đến bất ngờ, ngay lúc tôi đang cắn miếng bánh mì cá hồi nhưng chúng tôi đã may mắn vượt qua”. Patrick cũng bị bầm ở ngực và mặt nhưng trấn an: “Còn sống đã là một phép màu”.

Cặp đôi được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương trên mặt và tay.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý bởi Nina vốn là một trong những reviewer ẩm thực nổi tiếng trên YouTube với biệt danh NinaUnrated. Cô từng theo học ngành diễn xuất tại trường BIH, đồng thời khởi nghiệp người mẫu từ năm 19 tuổi, xuất hiện trên bìa tạp chí 40-40 và nhiều ấn phẩm như Smooth Girl Magazine, Hip Hop Weekly, Straight Stunning Magazine.

Patrick Blackwood là người mẫu, huấn luyện viên thể hình kiêm diễn viên. Anh chính thức ra mắt màn ảnh trong năm 2025 với vai diễn trong bộ phim The Fourth Sin.

Ảnh, Video: IGNV