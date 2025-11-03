Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam liên quan đến đề xuất của một doanh nghiệp về việc hoán cải "Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng", nhằm góp phần thực hiện cam kết chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero quốc gia.

Qua quá trình nghiên cứu và rà soát, Sở Xây dựng TPHCM đánh giá rằng việc chuyển đổi động cơ điện cho các loại xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành là một hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng xanh.

Thay vì yêu cầu người dân phải mua sắm xe điện mới, Sở Xây dựng nhận thấy giải pháp hoán cải không chỉ tận dụng tối đa các phương tiện cũ mà còn giúp giảm áp lực gia tăng số lượng xe cá nhân, tiết kiệm chi phí đầu tư mới cho người dân, đồng thời góp phần giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Tại TPHCM, phần lớn người dân vẫn ưu tiên lựa chọn xe máy sử dụng nhiên liệu xăng làm phương tiện di chuyển chính. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đề án chuyển đổi xe máy xăng sang sử dụng động cơ điện nhận được sự đồng thuận từ nhiều đơn vị chuyên môn. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng cũng như các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn kỹ thuật và môi trường, nên các hoạt động thử nghiệm và đánh giá vẫn chưa thể triển khai chính thức.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét và đề xuất các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Xây dựng, nhanh chóng bổ sung hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cần thiết. Mục tiêu nhằm thiết lập một hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân yên tâm thực hiện việc cải tạo, hoán đổi động cơ điện cho xe máy.

Song song đó, TPHCM cũng đề nghị Cục Đăng kiểm hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, giúp thúc đẩy quá trình triển khai thực tế.

Hiện tại, cả nước có hơn 74 triệu xe máy, phần lớn sử dụng nhiên liệu xăng. Riêng tại TPHCM, số lượng phương tiện được quản lý là gần 12,7 triệu, trong đó hơn 11 triệu là xe máy, với khoảng 85% hoạt động thường xuyên mỗi ngày. Theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện, TPHCM dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) vào năm 2026 tại các khu vực trung tâm, Cần Giờ và Côn Đảo, nhằm hạn chế các phương tiện chạy bằng xăng dầu không đạt tiêu chuẩn. Trong giai đoạn đầu, chính sách này sẽ áp dụng với các loại xe kinh doanh dịch vụ và ôtô thương mại. Đồng thời, thành phố cũng đang lên kế hoạch chuyển đổi khoảng 400.000 xe máy chạy xăng sang xe điện dành cho các tài xế công nghệ.

