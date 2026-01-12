Màn ra mắt của “tân binh” Honda UC3 diễn ra trong khuôn khổ chương trình “ONWARD - Mở lối tương lai xanh” tổ chức tại Hà Nội hôm 10/1/2026.

Theo hãng xe Nhật Bản công bố, mẫu Honda UC3 được phát triển dựa trên triết lý “Intelligent Urban Life Partner” - người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị, kế thừa trọn vẹn những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu Honda suốt nhiều thập kỷ: khả năng vận hành tin cậy, an toàn và tính tiện dụng cao.

Mẫu xe máy điện hoàn toàn mới có hai phiên bản cùng ba tùy chọn màu sắc, hướng tới nhóm khách hàng đô thị trẻ và coi xe máy điện là một phần của nhịp sống thường ngày.

Kiểu dáng tối giản, tinh tế và hiện đại

Kiểu dáng của Honda UC3 được thiết kế hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, với các đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe, đuôi xe vòm cong đặc trưng và dải đèn LED liền mạch theo phương ngang, lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7.

Honda UC3 sở hữu màn hình TFT 5 inch kết nối điện thoại thông minh

Màn hình TFT 5 inch trên xe tích hợp công nghệ Honda RoadSync® cho phép kết nối điện thoại thông minh, mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch, hiện đại, đúng với kỳ vọng của thế hệ người dùng mới. Hộc để đồ trước với dung tích lớn cùng lẫy đóng/mở tiện lợi, tích hợp cổng sạc USB loại C.

Mô tơ điện do Honda phát triển, tích hợp tại bánh sau, công suất tối đa 6,0 kW - nền tảng cho khả năng vận hành ổn định và êm ái

Về công nghệ, Honda UC3 được trang bị mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda phát triển, công suất tối đa 6 kW, đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả khi di chuyển qua khu vực ngập nước. Tốc độ tối đa 80 km/h và khả năng tăng tốc cùng khả năng tăng tốc từ 0-20m tương đương các dòng xe xăng phân khối 160cc.

Mẫu xe đầu tiên của Honda tại ASEAN sử dụng pin LFP cố định đặt dưới sàn

Điểm nhấn đặc biệt của mẫu xe là bộ pin. UC3 trở thành mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN sử dụng pin LFP cố định đặt dưới sàn, đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136.

Cách bố trí này giúp tăng độ ổn định khi vận hành, giữ được không gian cốp lên tới 26 lít, một chi tiết nhỏ nhưng rất “đắt” với người dùng đô thị.

Honda UC3 có thể đạt quãng đường di chuyển khoảng 120km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC. Ngoài ra, xe được trang bị phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái (tiêu chuẩn, thể thao và tiết kiệm) cùng chế độ hỗ trợ lùi, giúp việc di chuyển trong không gian chật hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Cổng sạc đạt chuẩn quốc tế CHAdeMO được bố trí gọn gàng phía trước, hỗ trợ sạc nhanh và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn toàn cầu cho xe máy điện Honda UC3

Về khả năng sạc, Honda UC3 đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh, tiêu chuẩn sạc toàn cầu đang được áp dụng rộng rãi tại Mỹ và châu Âu. Bộ sạc 1200 W đi kèm cho phép sạc nhanh từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ và từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Cổng sạc xe tiện lợi được thiết kế ở phía trước đầu xe với nắp có thể mở bằng hệ thống khóa thông minh SMART Key.

Dự kiến, tháng 6 năm nay, mẫu xe sẽ “lên kệ” tại đại lý và được công bố giá chính thức trước thời điểm mở bán.

Cam kết dài hạn của Honda với chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam nhấn mạnh, với Honda, phát triển luôn song hành cùng trách nhiệm. Hãng cam kết hiện thực hóa mục tiêu “trung hòa Carbon vào năm 2050”, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu “phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” của Chính phủ Việt Nam.

Theo bà, sự ra mắt của Honda UC3 đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt, bởi đây là mẫu xe điện khác biệt so với tất cả những sản phẩm Honda từng giới thiệu trước đây, kết tinh trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư Honda, nơi các giá trị cốt lõi về vận hành và an toàn được kết hợp với một tư duy thiết kế hoàn toàn mới.

Ở góc độ toàn cầu, Daiki Mihara, Giám đốc điều hành Honda Motor, khẳng định với vị thế là nhà sản xuất xe máy số một thế giới, Honda sẽ tiếp tục giới thiệu các mẫu xe điện mới hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Với hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xe máy, Honda có đủ năng lực để mang tới một danh mục sản phẩm phong phú, từ các mẫu xe mang tính trải nghiệm đến những dòng xe phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày như UC3.

Honda UC3 vận hành trên đường thử trong khuôn khổ sự kiện ra mắt tại Hà Nội, cho thấy khả năng kiểm soát ổn định và sự linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện đô thị

Đặc biệt, việc lắp ráp xe máy điện tại Việt Nam không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của Honda, mà còn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, tạo việc làm và củng cố nền tảng công nghiệp trong nước.

Thông qua Honda UC3 và chiến lược điện hóa đang được triển khai, Honda Việt Nam đã thể hiện nỗ lực mở lối cho một tương lai xanh, di chuyển an toàn, bền vững tại Việt Nam.

Phạm Huyền