Cụ thể, hãng Brabus đã hợp tác với nhà sản xuất xe máy Pháp DAB để ra mắt 3 mẫu xe điện gồm DAB 1a Brabus, Brabus Urban E và Brabus Urban E First Edition. Cả ba đều phát triển dựa trên nền tảng DAB 1a, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Phiên bản tiêu chuẩn DAB 1a Brabus sở hữu thiết kế tối giản với tông đen chủ đạo, nhiều chi tiết sợi carbon lộ thiên và yên bọc Alcantara. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 7,1 kWh, kết hợp mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 31 mã lực và mô-men xoắn 395 Nm. Theo công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 150 km/h và sạc từ 20-100% trong khoảng 3 giờ bằng nguồn điện dân dụng.

Ở phiên bản cao hơn, Urban E được nâng cấp động cơ lên 37 mã lực và mô-men xoắn 475 Nm. Mẫu xe này bổ sung nhiều chi tiết carbon, các khe dẫn gió làm mát mô-tơ, hệ thống đèn định vị LED dọc, ghi-đông kiểu supermoto cùng loạt công nghệ như khởi động không chìa, nhiều chế độ lái (Eco, Street, Sport, Nitrous, Reverse), hệ thống treo tùy chỉnh và phanh hiệu năng cao từ Brembo.

Cao cấp nhất là Urban E First Edition, giữ nguyên trang bị của Urban E nhưng giới hạn số lượng với 4 tùy chọn màu sắc độc đáo, mỗi màu chỉ sản xuất 10 chiếc.

Dù thiết kế khác biệt và mang tính cá nhân hóa cao, giá bán lại là yếu tố gây tranh cãi. Cụ thể: DAB 1a Brabus có giá từ 16.590 euro (tương đương 19.500 USD, khoảng 420 triệu đồng); Urban E từ 20.800 euro (tương đương 24.400 USD, khoảng 525 triệu đồng); Urban E First Edition lên tới 32.500 euro (tương đương 38.100 USD, khoảng 820 triệu đồng).

Đặt lên bàn cân, mức giá này tiệm cận hoặc thậm chí vượt một chiếc BMW S 1000 RR mới, mẫu superbike sở hữu công suất tới 215 mã lực cùng loạt công nghệ đỉnh cao. Điều này khiến nhiều người cho rằng các mẫu xe điện của Brabus phù hợp hơn với nhóm khách hàng yêu thiết kế độc lạ và thương hiệu, hơn là tìm kiếm hiệu năng thuần túy.

Theo Carscoops

