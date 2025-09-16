Thương hiệu xe tay ga huyền thoại Ý, Lambretta đã chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong phân khúc xe tay ga cao cấp. Với di sản hơn 70 năm, Lambretta tiếp tục khẳng định vị thế với ba mẫu xe nổi bật: X125, X300, và G350.

Mới đây, dòng xe Lambretta nhập khẩu từ Thái Lan được một đại lý tư nhân ở Thủ Đức, TPHCM đưa về nước đã nhanh chóng gây chú ý khi rơi vào tình trạng khan hàng. Xe được khách đặt mua hết chỉ sau thời gian ngắn có mặt trên thị trường.

Anh Du Toàn (Hà Nội), người đang chào bán mẫu xe này cho biết, Lambretta là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ, động cơ 124,2cc, phun xăng điện tử vẫn còn khá mới mẻ với người tiêu dùng Việt Nam, nhưng đã được nhiều khách tìm mua.

Lambretta thiết kế lạ, hàng nhập Thái giá cao vẫn “cháy hàng” tại Việt Nam.

Xe có thiết kế đặc trưng với đèn pha LED hình lục giác, màn hình bán kỹ thuật số, phanh ABS cả trước và sau. Giá bán dao động từ hơn 90 triệu đến 170 triệu đồng, thuộc phân khúc cao cấp.

Với mức giá này, mẫu xe tay ga mới của Lambretta cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe Honda SH 150i ABS giá từ 98-100 triệu đồng; Piaggio Medley S 150 giá khoảng 94 triệu đồng; Vespa GTS Super 150 có giá bán vào khoảng 115 triệu đồng; hay Vespa GTS Super Tech 300 / GTV 300 có mức giá lần lượt khoảng 158,6 triệu và 159,8 triệu đồng...

G350 là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này.

"Hiện, chỉ có một cửa hàng tại TP.HCM phân phối chính thức, nguồn cung nhập khẩu hạn chế khiến nhiều khách phải đặt cọc chờ xe", anh Toàn cho biết.

Giới kinh doanh nhận định, sự trở lại của Lambretta góp phần làm sôi động thị trường xe tay ga cao cấp tại Việt Nam. Với mức giá cao hơn so với mặt bằng chung, dòng xe này vẫn hút khách, cạnh tranh trực tiếp cùng Vespa và Honda SH, vốn đang chiếm ưu thế lâu nay.

Lâu nay, trên thị trường xe máy Việt, các mẫu xe máy nhập khẩu từ Thái Lan thường có mức giá cao hơn so với xe lắp ráp trong nước. Nguyên nhân đến từ chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và chính sách phân phối hạn chế, khiến nguồn cung khan hiếm.

Phần lớn xe nhập Thái tập trung ở phân khúc trung và cao cấp, nổi bật với thiết kế tinh xảo, độ hoàn thiện tốt và trang bị hiện đại. Chính vì vậy, dù giá bán thường “đắt đỏ”, dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, dòng xe này vẫn hút khách nhờ sự khác biệt và tính khẳng định phong cách của người dùng.

