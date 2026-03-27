Thị trường xe máy điện tại Hà Nội đang ghi nhận tình trạng “cháy hàng” cục bộ khi nhu cầu mua sắm tăng đột biến. Từ các đại lý đến người tiêu dùng đều cho thấy một xu hướng rõ rệt: chuyển dịch sang phương tiện chạy điện trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng giảm thất thường, kèm theo đó là các chính sách hạn chế xe xăng sắp được áp dụng.

Tại một cửa hàng của Dat Bike trên địa bàn quận Cầu Giấy cũ, nhân viên bán hàng cho biết nguồn cung đang không đáp ứng kịp nhu cầu. “Hiện tại, toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Hà Nội đều rơi vào tình trạng khan xe. Khách muốn mua phải đặt cọc khoảng 200.000 đồng và chờ từ 20 đến 30 ngày mới nhận được xe”, người này nói.

Theo đại diện cửa hàng, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá xăng tăng trong thời gian gần đây, khiến chi phí sử dụng xe xăng trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, thông tin về việc hạn chế xe chạy xăng vào khu vực vành đai 1 trong thời gian tới cũng khiến nhiều người dân chủ động chuyển sang xe điện.

“Lượng khách tăng đột biến, gấp khoảng 3 đến 4 lần so với trước đây. Nhiều người đến xem xe rồi đặt cọc ngay, không chần chừ như trước”, nhân viên cửa hàng cho biết thêm.

Tình trạng khan hàng khiến các cửa hàng gần như chỉ còn xe để giao cho những khách đã đặt từ vài tuần trước. Các mẫu xe trưng bày cũng nhanh chóng được “chốt đơn”, trong khi nguồn hàng mới chưa kịp bổ sung.

Đáng chú ý, dù nhu cầu tăng mạnh, phía Dat Bike khẳng định vẫn giữ nguyên giá bán. “Tất cả các dòng xe đều được niêm yết đúng mức giá từ thời điểm ra mắt, không có chuyện tăng giá theo thị trường”, nhân viên nhấn mạnh.

Không chỉ riêng Dat Bike, hệ thống xe máy điện của VinFast cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tại một cửa hàng VinFast ở Hà Nội, nhân viên cho biết tình trạng quá tải khách đang diễn ra liên tục, đặc biệt vào các khung giờ cuối tuần.

“Hiện một số mẫu xe bán chạy như EVO 200 hay Feliz đều rơi vào tình trạng khan hàng. Khách đặt mua phải chờ khoảng 10 đến 15 ngày mới có xe để nhận”, nhân viên này cho hay.

Theo thông tin từ các cửa hàng, giá bán xe máy điện VinFast trong tháng 3 vẫn được giữ ổn định, chưa có điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều khả năng sang tháng tới, giá các mẫu xe có thể tăng từ 1 đến 2 triệu đồng do nhu cầu tăng cao và chi phí đầu vào biến động.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Kim Duyên (Hà Nội) cho biết gia đình chị vừa quyết định đặt mua một chiếc xe máy điện giá hơn 40 triệu đồng để thay thế xe xăng. “Chúng tôi xuống tiền cọc và chờ vài tuần mới có xe, nhưng vẫn chấp nhận vì nhu cầu sử dụng lâu dài. May là giá xe chưa bị tăng”, chị chia sẻ.

Theo chị Duyên, chi phí xăng tăng cao trong thời gian qua là yếu tố khiến gia đình cân nhắc lại việc sử dụng phương tiện. Ngoài ra, việc chuẩn bị trước cho các quy định mới về hạn chế xe xăng trong nội đô cũng là một phần lý do khiến quyết định được đưa ra sớm hơn.

Thực tế, xu hướng chuyển dịch sang xe điện đã xuất hiện từ trước, nhưng chỉ thực sự bùng lên khi hội tụ nhiều yếu tố cùng lúc: giá nhiên liệu tăng, và các chính sách quản lý phương tiện ngày càng siết chặt.

Giới kinh doanh nhận định, nếu nguồn cung không sớm được cải thiện, tình trạng khan hàng có thể còn kéo dài trong thời gian tới. Đồng thời, áp lực tăng giá trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi khi nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

