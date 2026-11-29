THÁI LAN - Một người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, bất ngờ băng qua đường tại một giao lộ ở Bangkok, bị ô tô Toyota Camry đâm trúng. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera gắn trên mũ bảo hiểm ghi lại.

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Theo hình ảnh trong video, vụ việc xảy ra tại một giao lộ đông phương tiện, phía dưới cầu vượt dành cho người đi bộ. Thời điểm này, nhiều ô tô đang di chuyển qua nút giao, một số phương tiện giảm tốc độ chuẩn bị rẽ phải khi đến gần giao lộ.

Ở phía bên trái đường, một người điều khiển xe tay ga thay vì đợi các phương tiện đi qua để tìm khoảng trống an toàn, người này bất ngờ tăng ga, vượt đèn đỏ, băng ngang qua đường.

Đúng lúc đó, một chiếc Toyota Camry màu đen đang rẽ phải đi qua giao lộ đã không kịp tránh và tông ngã xe máy.

Cú va chạm khiến xe máy cùng người điều khiển trượt trên mặt đường, lao về phía khu vực có các cột chắn bê tông gần lối đi bộ. Chiếc xe dừng lại giữa giao lộ, trong khi nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Camera gắn trên mũ bảo hiểm của một tài xế xe máy ở bên đường đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc va chạm. Sau tai nạn, các phương tiện phía sau phải giảm tốc độ, di chuyển chậm và tìm cách tránh khu vực xảy ra va chạm.

Xe máy vượt đèn đỏ cắt ngang đường, bị Toyota Camry đang rẽ phải đâm trúng.

Đáng chú ý, video không cung cấp thông tin về tình trạng thương tích của những người trên xe máy, tốc độ của chiếc Toyota Camry hay việc vụ việc có được báo cáo với cơ quan chức năng hay không.

Hình ảnh cho thấy người điều khiển xe máy đã băng qua nhiều làn đường khi các phương tiện khác vẫn đang lưu thông. Đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại những giao lộ đông đúc.

Vụ việc cũng cho thấy người đi xe máy cần quan sát kỹ, lựa chọn thời điểm thích hợp và chỉ băng qua đường khi bảo đảm an toàn, thay vì cố gắng di chuyển cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông.

Theo Sundayguardianlive

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