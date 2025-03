Mỹ:

Theo trang Carscoops, vào đêm 9/3 (giờ địa phương), một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại khu công nghiệp ở Seattle (bang Washington, Mỹ), bắt nguồn từ bãi đỗ xe của Tesla, thiêu rụi 4 chiếc bán tải Cybertruck mới.

Xe ô tô điện Cybertruck cháy rụi ngay trong bãi để xe của Tesla.

Theo Sở Cứu hỏa Seattle (SFD), vụ cháy bùng phát vào khoảng 23h đêm 9/3 tại một cơ sở trên đường 4th Avenue South, gần đường South Spokane thuộc khu công nghiệp.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa và kiểm soát tình hình vào lúc 1h sáng hôm sau. Ngoài bốn chiếc Cybertruck của Tesla bị thiêu rụi, may mắn không có thiệt hại nào khác về người và tài sản.

Sau khi đám cháy được khống chế, đội ứng phó năng lượng của SFD đã tiến hành đánh giá rủi ro còn lại từ pin lithium-ion trên những chiếc Cybertruck.

Dù Tesla từng đối mặt với nhiều sự cố liên quan đến pin xe điện, nguyên nhân vụ cháy đêm 9/3 vẫn chưa được xác định là do lỗi của hệ thống pin hay yếu tố khác.

Nhà báo độc lập Jonathan Choe, có mặt tại hiện trường và ghi lại hình ảnh vụ cháy, đã hỏi một lính cứu hỏa liệu có nghi vấn về hành vi cố ý phóng hỏa hay không. Tuy nhiên, người này cho biết: "Còn quá sớm để khẳng định điều đó."

Mặc dù cơ quan chức năng đang điều tra để xác định vụ cháy là một tai nạn hay hành vi cố ý, nhưng sự việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Tesla đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Thậm chí, CEO Elon Musk đã trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình và hành vi phá hoại tại Mỹ, liên quan đến vai trò của ông trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Những cuộc biểu tình này nhằm phản đối Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency – DOGE) do Musk lãnh đạo, do DOGE đang thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ liên bang thông qua sa thải quy mô lớn.

Gần đây, một loạt sự cố đã xảy ra, bao gồm vụ nổ súng tại một đại lý Tesla ở Oregon, vụ phá hoại bằng bom xăng tại một đại lý Tesla ở Colorado, và một người đàn ông ở Boston bị buộc tội đốt phá bảy trạm sạc Tesla tại Littleton, Massachusetts. Tất cả đều diễn ra chỉ trong vòng một tuần.

Hiện chưa rõ vụ cháy tại Seattle vào đêm 9/3 có liên quan đến các cuộc biểu tình và hành vi phá hoại này hay không. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Theo Carscoops)

