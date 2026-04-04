Dưới đây là 4 lỗi phổ biến nhất khi thay dầu động cơ ô tô mà bạn nhất định phải tránh để không làm "đổ sông đổ biển" công sức bảo dưỡng xe.

Chọn sai loại dầu và độ nhớt

Nhiều tài xế Việt Nam vẫn giữ thói quen truyền miệng khi chọn dầu nhớt mà bỏ qua sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất khuyến cáo dùng dầu tổng hợp toàn phần, bạn nên tuân thủ để đảm bảo hiệu suất vận hành tốt nhất.

Mỗi dòng xe đều có hướng dẫn sử dụng mỗi loại dầu nhớt phù hợp. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, nếu động cơ xe bạn không yêu cầu, việc sử dụng dầu tổng hợp cao cấp đôi khi chỉ là sự lãng phí không cần thiết. Nguy hiểm hơn, việc dùng sai loại dầu cho một số động cơ được thiết kế đặc thù như động cơ quay, có thể làm hỏng hệ thống gioăng phớt, dẫn đến rò rỉ dầu.

Sách hướng dẫn sử dụng xe cũng có đề cập về độ nhớt. Các dòng xe hơi hiện đại ngày nay được chế tạo với độ dung sai chi tiết cực nhỏ, do đó thường yêu cầu dầu nhớt có độ loãng cao để len lỏi bôi trơn nhanh chóng, ví dụ như 5W-30, 5W-20 hay 0W-20.

Khá nhiều người lầm tưởng "nhớt càng đặc càng tốt", dẫn đến việc cố tình chọn các loại dầu nhớt đặc hơn tiêu chuẩn. Hậu quả là làm tăng lực cản bên trong động cơ, giảm hiệu suất tiêu hao nhiên liệu, đẩy nhanh tốc độ mài mòn và về lâu dài sẽ dẫn đến những hư hỏng nặng nề.

Lắp bộ lọc khi gioăng cao su còn khô

Nếu không được bôi trơn, gioăng cao su của bộ lọc dầu mới có thể bị vặn xoắn, xê dịch hoặc rách. Ảnh: CarfromJapan

Nghe có vẻ lạ, nhưng việc quên bôi trơn gioăng cao su của bộ lọc dầu mới là lỗi cực kỳ phổ biến của những người mới tập tành tự bảo dưỡng. Gioăng cao su có nhiệm vụ làm kín bề mặt tiếp xúc giữa lọc dầu và khối động cơ. Khi bạn lắp cốc lọc mới, nếu bề mặt gioăng bị khô, ma sát sinh ra lúc siết chặt sẽ khiến gioăng bị vặn xoắn, xê dịch hoặc rách.

Hậu quả nhãn tiền là bộ lọc không được bịt kín hoàn toàn. Đôi khi áp lực dầu khi động cơ hoạt động có thể đẩy lỏng bộ lọc, làm chảy tuột hết dầu ra ngoài, gây nguy cơ bó máy ngay trên đường. Cách khắc phục đơn giản nhất: Hãy lấy ngón tay nhúng chút dầu mới và thoa đều một vòng lên gioăng cao su trước khi vặn vào.

Tái sử dụng vòng đệm (long đền) ốc xả dầu

Nhiều chủ xe thường có thói quen vặn lại ốc rốn xả dầu cũ mà quên mất chiếc vòng đệm (long đền) nhỏ bé đi kèm. Ở nhiều dòng xe (đặc biệt là xe gốc châu Âu), ốc xả dầu sử dụng một vòng đệm kim loại mềm có thiết kế dạng "biến dạng".

Khi thay dầu nhớt, bắt buộc phải thay luôn vòng đệm ốc xả dầu. Ảnh: Quang Huy Shop

Khi siết ốc xả dầu, vòng đệm này sẽ bị ép bẹp xuống để điền đầy các khe hở siêu nhỏ, tạo ra lớp niêm phong hoàn hảo. Vì đã bị bẹp nát nên nó hoàn toàn mất tác dụng làm kín ở lần tháo lắp tiếp theo.

Nếu cố tình dùng lại, khu vực rốn xả sẽ rất dễ bị rỉ nhớt đọng thành giọt dưới gầm. Một chiếc vòng đệm mới chỉ có giá vài nghìn đồng, nhưng lại là chi tiết bắt buộc phải thay mới để bảo vệ hàng lít dầu đắt tiền bên trong.

Tương tự, với các xe dùng lọc dầu dạng lõi giấy, bạn phải thay thế các vòng cao su (O-ring) trên nắp cốc lọc mỗi lần thay dầu vì chúng sẽ bị lão hóa, chai cứng khá nhanh. Đừng quên bôi trơn O-ring này để tránh bị nghiền nát khi vặn nắp.

Bỏ quên các hạng mục bảo dưỡng đi kèm

Thay dầu không chỉ đơn thuần là "xả dầu cũ, đổ dầu mới". Thực tế, mỗi lần lên cầu nâng để thay dầu chính là một cột mốc quan trọng để kiểm tra tổng thể sức khỏe chiếc xe.

Trong quá trình chờ xả dầu, bạn nên tranh thủ kiểm tra tình trạng các bộ phận khác của xe. Ảnh: Ngô Minh

Sự thật là, việc bảo dưỡng định kỳ toàn diện là vô cùng cần thiết. Trong quá trình chờ xả dầu, bạn nên tranh thủ kiểm tra tình trạng của bộ lọc gió động cơ, điều này đặc biệt quan trọng với môi trường nhiều bụi bẩn tại Việt Nam.

Đồng thời, hãy dùng que thăm hoặc quan sát bình chứa để kiểm tra mức dầu trợ lực lái, dầu hộp số, nước làm mát động cơ và dầu phanh. Ngoài ra, việc tra mỡ bôi trơn cho các bản lề cửa và hệ thống phanh tay cũng giúp duy trì sự êm ái, an toàn.

Việc lặp lại những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt trên sẽ bào mòn tuổi thọ động cơ một cách thầm lặng. Dù tự làm ở nhà hay đưa xe ra gara, hãy đảm bảo rằng quy trình thay máu cho "trái tim" của chiếc xe được thực hiện chuẩn xác đến từng chi tiết.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!