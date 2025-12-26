Bao lâu thì nên thay dầu động cơ?

Câu hỏi tưởng đơn giản này lại cho ra vô số câu trả lời khác nhau: người nói 3.000-5.000 km, người cho rằng 7.500-10.000 km vẫn ổn, thậm chí có ý kiến khuyên dù đi ít vẫn nên thay dầu ít nhất hai lần mỗi năm.

Tuy nhiên, theo Anthony Nastasi, một thợ sửa ô tô đồng thời là TikToker ở Mỹ, phần lớn những lời khuyên phổ biến đó đang… sai, nhất là với động cơ xe mới.

Trong đoạn video thu hút hơn 13.000 lượt xem, Nastasi thẳng thắn tuyên bố: “Mọi người đang thay dầu sai cách, đặc biệt là với động cơ hoàn toàn mới.”

Theo Nastasi, quan điểm này dựa trên các phân tích của The Car Guy Online và Motor Oil Geek, những kênh chuyên sâu về dầu động cơ và quá trình “break-in” (chạy rà) xe mới.

Ông cho rằng các nhà sản xuất không thực sự hoàn thiện quá trình làm sạch và chạy rà động cơ trước khi giao xe cho khách hàng. Vì vậy, trong giai đoạn đầu sử dụng, động cơ sẽ sinh ra nhiều mạt kim loại hơn người dùng tưởng.

“Động cơ mới không ‘sạch bong kin kít’ như nhiều người nghĩ,” Nastasi nói. “Và đó là lý do bạn nên thay dầu sớm hơn rất nhiều.”

Cụ thể, vị thợ sửa xe này khuyến nghị: Thay dầu lần đầu sau 500 dặm (khoảng 800 km). Lần tiếp theo sau 1.000 dặm (1.600km). Sau đó là 2.000 dặm (3.200km), rồi 3.000 dặm (4.800km). Kết thúc giai đoạn này mới quay về chu kỳ thay dầu thông thường.

Vì sao thay dầu sớm lại quan trọng?

Theo Nastasi, trong những nghìn km đầu tiên, động cơ mới sẽ mài mòn tự nhiên và tạo ra lượng lớn mạt kim loại. Nếu không thay dầu sớm, các hạt này sẽ tiếp tục lưu thông trong động cơ, làm tăng nguy cơ hư hỏng sớm.

“Phần lớn các ca động cơ hỏng sớm mà chúng tôi gặp đều xảy ra trong 5.000 km đầu tiên,” ông nói. “Trong khi đó, nhiều người còn chưa thay dầu lần nào vì đại lý bảo 10.000 km mới cần.”

Ngoài dầu, lọc dầu cũng là chi tiết Nastasi đặc biệt nhấn mạnh. Theo ông, lọc dầu trong giai đoạn chạy rà rất dễ bị “quá tải” bởi mạt kim loại. Nếu không thay mới, chúng sẽ tiếp tục gây tổn hại cho động cơ.

“Xả dầu không có nghĩa là làm sạch được lọc dầu,” Nastasi nói, đồng thời cho rằng với chi phí không đáng kể của một chiếc lọc dầu, việc thay mới là hoàn toàn hợp lý.

Quan điểm trái chiều, nhưng dữ liệu đáng suy nghĩ

Thực tế, các tổ chức và trang xe uy tín vẫn đưa ra khuyến nghị khác nhau. MotorBiscuit từng cho rằng mốc 7 tháng hoặc khoảng 11.000 km là hợp lý, trong khi Kelley Blue Book đề xuất thay dầu sau 8.000-12.000 km.

Tuy vậy, các dẫn chứng thực tế lại cho thấy việc thay dầu sớm có thể mang lại lợi ích rõ rệt. The Car Guy Online cho biết, chỉ sau khoảng 1.000 km, dầu động cơ xe của ông đã xuống cấp tương đương nhiều xe chạy tới hơn 7.200 km. Motor Oil Geek cũng ghi nhận hiệu quả tương tự khi áp dụng lịch thay dầu sớm trong giai đoạn chạy rà động cơ.

Một số người dùng chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi luôn thay dầu ở mốc 500 - 1.500 - 3.000 km cho các xe mới mua, và đến 100.000 km vẫn không gặp vấn đề,” một người viết.

“Vừa thay dầu cho xe mới chạy 537 dặm (khoảng 864 km), thấy rất nhiều mạt kim loại,” người khác cho biết.

Dĩ nhiên, quan điểm về việc thay lọc dầu sớm vẫn còn tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng lọc dầu cũ có thể lọc tốt hơn do đã “quen việc”. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc thay lọc dầu thường xuyên gây hại.

Dù còn nhiều luồng ý kiến, lời khuyên của Nastasi đang khiến không ít chủ xe phải suy nghĩ lại về thói quen thay dầu, đặc biệt là trong những km đầu tiên, khi động cơ còn “non” và dễ tổn thương nhất.



Theo Motorbiscuit