Dưới đây là 10 sai lầm phổ biến nhất mà người dùng ô tô thường gặp phải, đặc biệt là những ai mới bắt đầu tự bảo dưỡng xe.

1. Không thay dầu nhớt đúng định kỳ

Với các mẫu ô tô hiện đại và dầu nhớt ngày nay, chu kỳ thay dầu động cơ thường quy định từ 5.000-7.500km, thậm chí 10.000km với dầu tổng hợp toàn phần.

Tuy nhiên, kéo dài quá mức hoặc bỏ qua cảnh báo thay dầu trên bảng đồng hồ sẽ khiến dầu xuống cấp, sinh cặn và làm mòn động cơ nhanh chóng.

Ngay cả xe ít chạy, dầu vẫn lão hóa theo thời gian và nên được thay ít nhất 2 lần mỗi năm. Tốt nhất, hãy tuân thủ khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng và không bỏ qua cảnh báo thay dầu trên bảng đồng hồ.

2. Sử dụng sai loại dầu nhớt động cơ

Dầu khoáng, dầu bán tổng hợp, dầu tổng hợp, dầu cho xe chạy nhiều km, mỗi loại đều có sự khác nhau về độ nhớt và thành phần phụ gia để sử dụng cho từng mục đích riêng.

Dùng sai độ nhớt hoặc sai tiêu chuẩn API, ACEA không chỉ làm tăng tiêu hao nhiên liệu mà còn có thể gây mài mòn nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn, một số hãng xe có thể từ chối bảo hành nếu phát hiện chủ xe sử dụng dầu không đúng khuyến cáo.

3. Không làm ấm động cơ trước khi xả dầu

Dầu lạnh đặc và chảy chậm và không cuốn hết cặn bẩn ra ngoài. Việc cho xe nổ máy khoảng 3-5 phút trước khi xả dầu giúp dầu loãng hơn, cuốn theo nhiều tạp chất ra ngoài. Tuy nhiên, cũng không nên xả dầu khi động cơ quá nóng để tránh nguy cơ bỏng.

4. Đổ quá ít hoặc quá nhiều dầu

Thiếu dầu làm động cơ tăng ma sát, giảm khả năng bôi trơn, khiến động cơ nóng và yếu. Ngược lại, thừa dầu có thể gây tăng áp suất, làm hỏng phớt, gioăng và có thể khiến dầu lọt vào hệ thống xả.

Cách duy nhất để tránh sai lầm này là đổ đúng dung tích dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không ước chừng bằng cảm tính.

5. Quên thay lọc dầu mới

Lọc dầu có nhiệm vụ giữ lại cặn bẩn và mạt kim loại. Thay dầu mới mà không thay lọc dầu chẳng khác nào "rót nước sạch vào cốc bẩn". Lọc dầu cũ chứa đầy cặn bẩn sẽ nhanh chóng làm dầu mới nhiễm bẩn, giảm hiệu quả bôi trơn và tăng nguy cơ quá nhiệt động cơ.

6. Lắp lọc dầu không đúng cách

Siết lọc dầu quá chặt là lỗi rất phổ biến. Việc này có thể làm rách vòng đệm cao su hoặc hỏng ren, dẫn đến rò rỉ dầu. Trước khi lắp, nên bôi một lớp dầu mỏng lên gioăng lọc để tăng độ kín và giúp việc tháo lọc ở lần sau dễ dàng hơn.

7. Siết quá chặt nút xả dầu

Nút xả dầu chỉ cần siết vừa đủ kín. Siết quá tay có thể làm hỏng ren xả đáy các-te (chảo dầu), một lỗi nhỏ nhưng chi phí sửa chữa lại rất lớn, có thể lên tới vài triệu đồng, thậm chí phải thay cả chảo dầu.

8. Không thay gioăng nút xả dầu

Gioăng nút xả dầu là chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc chống rò rỉ. Gioăng cũ dễ bị biến dạng, buộc người dùng phải siết chặt hơn, từ đó làm hỏng ren.

Với chi phí rất rẻ chỉ 30.000-50.000 đồng, thay gioăng mới mỗi lần thay dầu động cơ là lựa chọn an toàn.

9. Quên lắp lại nắp đổ dầu động cơ

Sai lầm “dở khóc dở cười” nhất của người mới là quên lắp lại nắp đổ dầu. Khi quên lắp nắp, dầu sẽ bắn tung tóe khắp khoang động cơ ngay khi khởi động xe. Hậu quả là bạn sẽ phải xả dầu, vệ sinh lại toàn bộ và thay dầu từ đầu, tốn công, tốn tiền và rất bực mình.

10. Quên bôi trơn gioăng lọc dầu

Không bôi trơn gioăng lọc có thể khiến gioăng bị kẹt, khó tháo ở lần thay dầu sau và tăng nguy cơ rò rỉ. Dù không phải lỗi “chết người”, đây là thói quen tốt mà người tự thay dầu nên duy trì.

Tự thay dầu nhớt là một kỹ năng đáng học, giúp tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong việc chăm sóc xe. Tuy nhiên, chỉ cần một bước sai, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều so với tiền công thay dầu tại gara. Làm đúng, làm đủ và làm cẩn thận, đó là nguyên tắc cơ bản khi tự bảo dưỡng ô tô.

