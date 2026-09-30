Trước khi không khí lạnh về, hôm nay (30/9), nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng hiếm gặp vào cuối tháng 9.

Tại Bắc Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 30/9, tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Trước khi có đợt không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc vào ngày 1/10, các cụ già ra vui chơi đầu giờ sáng 30/9 tại các công viên vườn hoa trong thời tiết oi, nóng cuối mua thu Hà Nội.

Trời oi, nóng, độ ẩm thấp nên từ sáng sớm công nhân công ty cây xanh đã tranh thủ tưới cây tại các tiểu cảnh, vườn hoa, công viên.

Trong cái nắng cuối mua thu, hồ Gươm là nơi được các mẹ, các chị chọn để chụp ảnh lưu trong các tà áo dài truyền thống.

Hồ Gươm những ngày này cũng được trang điểm nhiều hoa tươi để chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

10h sáng 30/9, bầu trời nhiều mây. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C.

Tại công trường xây dựng vành đai 1 Xã Đàn - Voi Phục (đoạn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh), công nhân vẫn miệt mài chạy đua với thời gian để đưa công trình sớm đi vào thông xe toàn tuyến.

Vành đai 2.5 đoạn qua đường Nguyễn Trãi, bất kể nắng mưa, đơn vị thi công vẫn làm 3 ca 4 kíp để kịp thông xe kỹ thuật dự kiến vào ngày 10/10 năm nay.

Các công nhân thi công tuyến đường vành đai 2,5 "đội nắng" làm việc dù Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng hiếm gặp vào cuối tháng 9.

Oi, nóng kèm với độ ẩm trong không khí chỉ đạt 40-45%. Cơ quan chức năng đã triển khai xe phu sương dập bụi làm nhiệm vụ.