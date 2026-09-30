Nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Trước khi không khí lạnh về, hôm nay (30/9), nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng hiếm gặp vào cuối tháng 9.
Tại Bắc Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 30/9, tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.